https://ru.sputnik.md/20220224/tseny-na-gaz-v-evrope-prevysili-1600-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-49302119.html

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на ICE Futures взлетели более чем наполовину и превысили 1600 долларов за тысячу кубов.

2022-02-24T23:45+0200

2022-02-24T23:45+0200

2022-02-24T23:45+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik.Более чем на 50%, выше 1600 долларов за тысячу кубометров растут цены мартовских фьючерсов на газ, как передает РИА Новости, это следует из данных лондонской биржи ICE.Ценовой максимум четверга составил 1602,2 доллара — без учета изменения валютных котировок на 57% выше расчётной цены накануне, отмечает источник.Цены на газ в последние дни резко подскочили на усилении внешнеполитических рисков. Если в понедельник расчетная цена составила почти 850 долларов, то в среду она приблизилась к 1050 долларам за тысячу кубометров и за два дня выросла на 22,5%.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Но ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.С апреля Молдова будет рассчитываться с "Газпромом" по-другому: вырастет ли тариф? >>>Глава "Молдовагаза" назвал условия оплаты поставок газа "Газпрому" >>>Спыну заявил, что в марте тариф на газ может снизиться >>>

https://ru.sputnik.md/20220213/peskov-rasskazal-evropeytsam-kak-mozhno-pokupat-gaz-deshevle-48871731.html

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