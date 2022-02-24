https://ru.sputnik.md/20220224/ukraina-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-rossiey---zelenskiy-49270962.html

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией - Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией - Зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский

2022-02-24T11:35+0200

2022-02-24T11:35+0200

2022-02-24T11:53+0200

украина

россия

владимир зеленский

политика

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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html

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украина, россия, владимир зеленский