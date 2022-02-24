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Украина разорвала дипломатические отношения с Россией - Зеленский
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией - Зеленский
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский
2022-02-24T11:35+0200
2022-02-24T11:53+0200
украина
россия
владимир зеленский
политика
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КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vveden-zheltyy-kod-terroristicheskoy-opasnosti-sib-49268044.html
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украина, россия, владимир зеленский

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией - Зеленский

11:35 24.02.2022 (обновлено: 11:53 24.02.2022)
© AFP 2022 / STRПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / STR
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Решение принято в четверг.
КИШИНЕВ, 24 фев - Sputnik. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

Мы разорвали дипломатические отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова
Владимир Зеленский
Президент Украины
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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