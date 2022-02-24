https://ru.sputnik.md/20220224/ukrainskiy-istrebitel-byl-perekhvachen-vvs-rumynii-49265617.html

Украинский истребитель был перехвачен ВВС Румынии

Украинский истребитель был перехвачен ВВС Румынии

Военный летчик сдался румынским властям, сообщает Министерство обороны Румынии.

2022-02-24T10:12+0200

2022-02-24T10:12+0200

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украина

румыния

истребитель

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. В Румынии сел украинский истребитель, самолет перехватили румынские ВВС.В четверг, 24 февраля, около 6.15 утра два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии и нарушением национального воздушного пространства, сообщает Минобороны Румынии."Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был перехвачен и сопровожден на авиабазу Бакэу в 07.05. После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей", — говорится в заявлении румынского ведомства.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html

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украина, румыния, истребитель