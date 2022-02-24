https://ru.sputnik.md/20220224/ukrainskiy-istrebitel-byl-perekhvachen-vvs-rumynii-49265617.html
Украинский истребитель был перехвачен ВВС Румынии
Украинский истребитель был перехвачен ВВС Румынии
Военный летчик сдался румынским властям, сообщает Министерство обороны Румынии.
2022-02-24T10:12+0200
2022-02-24T10:12+0200
2022-02-24T10:41+0200
политика
украина
румыния
истребитель
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. В Румынии сел украинский истребитель, самолет перехватили румынские ВВС.В четверг, 24 февраля, около 6.15 утра два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии и нарушением национального воздушного пространства, сообщает Минобороны Румынии."Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был перехвачен и сопровожден на авиабазу Бакэу в 07.05. После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей", — говорится в заявлении румынского ведомства.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html
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украина, румыния, истребитель
Украинский истребитель был перехвачен ВВС Румынии
10:12 24.02.2022 (обновлено: 10:41 24.02.2022) Подписаться на
Военный летчик сдался румынским властям, сообщает Министерство обороны Румынии.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. В Румынии сел украинский истребитель, самолет перехватили румынские ВВС.
В четверг, 24 февраля, около 6.15 утра два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС Воздушного командования НАТО вылетели для выяснения воздушной обстановки в связи с несанкционированным полетом в северной части Румынии и нарушением национального воздушного пространства, сообщает Минобороны Румынии.
"Самолет Су-27, принадлежащий ВВС Украины, был перехвачен и сопровожден на авиабазу Бакэу в 07.05. После приземления украинский военный летчик предоставил себя в распоряжение румынских властей", — говорится в заявлении румынского ведомства.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.