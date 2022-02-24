https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины
Российские военные заявили, что выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры.
2022-02-24T06:53+0200
2022-02-24T06:53+0200
2022-02-24T06:53+0200
политика
украина
минобороны рф
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.Ранее президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.
https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html
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украина, минобороны рф
В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины
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Российские военные заявили, что выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.
Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.
Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
"Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.