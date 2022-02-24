https://ru.sputnik.md/20220224/v-minoborony-rf-zayavili-chto-ne-nanosyat-udarov-po-gorodam-ukrainy-49256403.html

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины

В Минобороны РФ заявили, что не наносят ударов по городам Украины

Российские военные заявили, что выводят из строя исключительно объекты военной инфраструктуры.

2022-02-24T06:53+0200

2022-02-24T06:53+0200

2022-02-24T06:53+0200

политика

украина

минобороны рф

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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Вооруженные силы России никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.Ранее президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Глава российского государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации."Ее цель (спецоперации России) - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ", - сказал Путин.

https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html

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украина, минобороны рф