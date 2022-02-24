https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html

В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней

В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней

Эта мера, по мнению парламентариев Молдовы, позволит укрепить безопасность страны в условиях сложной ситуации в регионе.

2022-02-24T20:50+0200

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общество

чрезвычайное положение

посольство россии в молдове

парламент

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.В рамках чрезвычайного положения вводится специальный режим въезда и выезда из страны.Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.Также власти получают право на выдворение лиц с территории Молдовы, на запрет массовых мероприятий на территории Республики Молдова, порядок рационализации потребления продуктов питания в случае необходимости.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html

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2022

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Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

чрезвычайное положение, посольство россии в молдове, парламент, наталья гаврилица