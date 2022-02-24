https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
Эта мера, по мнению парламентариев Молдовы, позволит укрепить безопасность страны в условиях сложной ситуации в регионе.
2022-02-24T20:50+0200
2022-02-24T20:50+0200
2022-02-24T21:10+0200
общество
чрезвычайное положение
посольство россии в молдове
парламент
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.В рамках чрезвычайного положения вводится специальный режим въезда и выезда из страны.Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.Также власти получают право на выдворение лиц с территории Молдовы, на запрет массовых мероприятий на территории Республики Молдова, порядок рационализации потребления продуктов питания в случае необходимости.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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чрезвычайное положение, посольство россии в молдове, парламент, наталья гаврилица
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
20:50 24.02.2022 (обновлено: 21:10 24.02.2022) Подписаться на
Эта мера, по мнению парламента и правительства Молдовы, позволит укрепить национальную безопасность в условиях сложной ситуации в регионе.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.
Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила рекомендовать парламенту введение ЧП в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности", – ранее заявила премьер-министр Гаврилица.
В рамках чрезвычайного положения вводится специальный режим въезда и выезда из страны.
Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.
Также власти получают право на выдворение лиц с территории Молдовы, на запрет массовых мероприятий на территории Республики Молдова, порядок рационализации потребления продуктов питания в случае необходимости.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.