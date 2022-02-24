Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
Эта мера, по мнению парламентариев Молдовы, позволит укрепить безопасность страны в условиях сложной ситуации в регионе.
2022-02-24T20:50+0200
2022-02-24T21:10+0200
общество
чрезвычайное положение
посольство россии в молдове
парламент
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d9251e2779810ded8d62f2cc871f518.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.В рамках чрезвычайного положения вводится специальный режим въезда и выезда из страны.Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.Также власти получают право на выдворение лиц с территории Молдовы, на запрет массовых мероприятий на территории Республики Молдова, порядок рационализации потребления продуктов питания в случае необходимости.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/01/46851983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeec8a912177c4f42acbc0a01bce7f2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
чрезвычайное положение, посольство россии в молдове, парламент, наталья гаврилица

В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней

20:50 24.02.2022 (обновлено: 21:10 24.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Эта мера, по мнению парламента и правительства Молдовы, позволит укрепить национальную безопасность в условиях сложной ситуации в регионе.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.
Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила рекомендовать парламенту введение ЧП в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности", – ранее заявила премьер-министр Гаврилица.

В рамках чрезвычайного положения вводится специальный режим въезда и выезда из страны.
Кроме того, будет введен особый режим использования воздушного пространства и организации миграционных потоков и для обеспечения безопасности прибывающих в Молдову граждан из Украины.
Также власти получают право на выдворение лиц с территории Молдовы, на запрет массовых мероприятий на территории Республики Молдова, порядок рационализации потребления продуктов питания в случае необходимости.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
16:42
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
Нацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме>>>
МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала