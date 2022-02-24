https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html
Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе
Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе
По словам главы российского государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны
2022-02-24T09:32+0200
2022-02-24T09:32+0200
2022-02-24T10:23+0200
видео
видео
владимир путин
донбасс
военная операция
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"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал Путин, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.
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видео, видео, владимир путин, донбасс, военная операция
Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе
09:32 24.02.2022 (обновлено: 10:23 24.02.2022) Подписаться на
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.
Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал Путин, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.