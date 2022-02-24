https://ru.sputnik.md/20220224/vladimir-putin-spetsoperatsia-donbass-49263040.html

Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе

Владимир Путин - о начале спецоперации в Донбассе

По словам главы российского государства, столкновения России с националистическими силами на Украине неизбежны

2022-02-24T09:32+0200

2022-02-24T09:32+0200

2022-02-24T10:23+0200

видео

видео

владимир путин

донбасс

военная операция

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"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции", - сказал Путин в телеобращении к россиянам.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал Путин, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.

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