https://ru.sputnik.md/20220224/vozmozhno-usilenie-mirotvorcheskikh-postov-sopredsedatel-okk-49287336.html

Возможно усиление миротворческих постов – сопредседатель ОКК

Возможно усиление миротворческих постов – сопредседатель ОКК

Беляков заявил, что ситуация в Зоне безопасности управляемая и контролируемая

2022-02-24T15:30+0200

2022-02-24T15:30+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В ближайшие часы Объединенное военное командование представит план совместного применения силы и средств в случае возможного обострения ситуации в Зоне безопасности. Об этом Sputnik Молдова заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков."Возможно усиление постов миротворческих сил в Зоне безопасности, которое позволит более эффективно влиять на процессы, которые происходят. Есть ряд мероприятий, например, группы быстрого реагирования, которые могут быть переведены в повышенное состояние с целью оказания помощи как на постах, так и на территории Зоны безопасности. Также возможно применение и использование миротворческих сил вообще с точки зрения осложнения ситуации в Зоне безопасности", – подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья.При этом Беляков заявил, что ситуация в Зоне безопасности управляемая и контролируемая и "за текущую неделю не было выявлено признаков приготовления сторон к ведению боевых действий". Объединенная Контрольная Комиссия обсудила возможное развитие событий с учетом того, что нарастает миграция населения и передвижение через посты миротворческих сил.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html

https://ru.sputnik.md/20220224/churya-situatsiya-moldova-region-49282156.html

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