https://ru.sputnik.md/20220224/vozmozhno-usilenie-mirotvorcheskikh-postov-sopredsedatel-okk-49287336.html
Возможно усиление миротворческих постов – сопредседатель ОКК
Возможно усиление миротворческих постов – сопредседатель ОКК
Беляков заявил, что ситуация в Зоне безопасности управляемая и контролируемая
2022-02-24T15:30+0200
2022-02-24T15:30+0200
2022-02-24T15:52+0200
молдова
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ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В ближайшие часы Объединенное военное командование представит план совместного применения силы и средств в случае возможного обострения ситуации в Зоне безопасности. Об этом Sputnik Молдова заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков."Возможно усиление постов миротворческих сил в Зоне безопасности, которое позволит более эффективно влиять на процессы, которые происходят. Есть ряд мероприятий, например, группы быстрого реагирования, которые могут быть переведены в повышенное состояние с целью оказания помощи как на постах, так и на территории Зоны безопасности. Также возможно применение и использование миротворческих сил вообще с точки зрения осложнения ситуации в Зоне безопасности", – подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья.При этом Беляков заявил, что ситуация в Зоне безопасности управляемая и контролируемая и "за текущую неделю не было выявлено признаков приготовления сторон к ведению боевых действий". Объединенная Контрольная Комиссия обсудила возможное развитие событий с учетом того, что нарастает миграция населения и передвижение через посты миротворческих сил.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html
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Возможно усиление миротворческих постов – сопредседатель ОКК
15:30 24.02.2022 (обновлено: 15:52 24.02.2022) Подписаться на
О ситуации в Зоне безопасности рассказал Sputnik Молдова сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Приднестровья Олег Беляков.
ТИРАСПОЛЬ, 24 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В ближайшие часы Объединенное военное командование представит план совместного применения силы и средств в случае возможного обострения ситуации в Зоне безопасности. Об этом Sputnik Молдова заявил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от Приднестровья Олег Беляков.
"Возможно усиление постов миротворческих сил в Зоне безопасности, которое позволит более эффективно влиять на процессы, которые происходят. Есть ряд мероприятий, например, группы быстрого реагирования, которые могут быть переведены в повышенное состояние с целью оказания помощи как на постах, так и на территории Зоны безопасности. Также возможно применение и использование миротворческих сил вообще с точки зрения осложнения ситуации в Зоне безопасности", – подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья.
При этом Беляков заявил, что ситуация в Зоне безопасности управляемая и контролируемая и "за текущую неделю не было выявлено признаков приготовления сторон к ведению боевых действий". Объединенная Контрольная Комиссия обсудила возможное развитие событий с учетом того, что нарастает миграция населения и передвижение через посты миротворческих сил.
"Cегодня заседание ОКК состоялось. На нем не было только представителей Украины. С сегодняшнего дня военные наблюдатели Украины не участвуют в объезде Зоны безопасности, объясняя это тем, что в их рядах заболел личный состав. Так бывает, но у нас еще никогда не прекращался мониторинг Зоны безопасности", – сказал Беляков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии. В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.
Ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.