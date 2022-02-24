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Политика
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https://ru.sputnik.md/20220224/zelenskiy-zayavil-chto-rf-nanesla-udar-po-voennoy-infrastrukture-ukrainy-49257308.html
Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по военной инфраструктуре Украины
Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по военной инфраструктуре Украины
СМИ сообщают о взрывах в разных регионах Украины.
2022-02-24T07:13+0200
2022-02-24T07:13+0200
политика
владимир зеленский
украина
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КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны."Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", - сказал Зеленский в обращении к украинцам, передает РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
https://ru.sputnik.md/20220224/putin-obyavil-o-spetsialnoy-voennoy-operatsii-v-donbasse-49254807.html
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владимир зеленский, украина

Зеленский заявил, что РФ нанесла удар по военной инфраструктуре Украины

07:13 24.02.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
СМИ сообщают о взрывах в разных регионах Украины.
КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удары по военной инфраструктуре страны.
"Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам, во многих местах Украины были слышны взрывы", - сказал Зеленский в обращении к украинцам, передает РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".

Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Обращение президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Политика
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
05:28
Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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