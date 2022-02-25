https://ru.sputnik.md/20220225/bezhentsy-iz-ukrainy-prodolzhayut-pribyvat-v-moldovu-chto-proiskhodit-na-granitse-49350070.html
Беженцы из Украины продолжают прибывать в Молдову: что происходит на границе
Беженцы из Украины продолжают прибывать в Молдову: что происходит на границе
Беженцы из Украины пересекают границу с Молдовой в поисках убежища.
2022-02-25T19:01+0200
2022-02-25T19:01+0200
2022-02-25T21:14+0200
видео
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беженцы
граница
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Рано утром в пятницу Пограничная полиция объявила, что на контрольно-пропускном пункте Паланка – Маяки-Удобное сформировались километровые очереди. На границе с молдавской стороны выстроились сотни автомобилей с людьми, которые ждали своих родственников из Украины или пытались помочь беженцам едой и временным размещением.Граждане Украины, которые въезжают в Молдову, рассказывают, что забрали свои семьи и отправились в путь, чтобы найти убежище. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу, после того как президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. Таким образом, 25 февраля на границе можно было увидеть десятки женщин с детьми, которые отправились в путь кто на собственной машине, кто на попутке, кто пешком.Одни рассказали, что у них есть родственники, у которых они могут остановиться на время, а другие говорят, что им некуда идти и они пытаются найти решение. Десятки волонтеров мобилизовались, чтобы предоставить беженцам руку помощи. Некоторые молодые люди приехали на личных автомобилях, чтобы доставить беженцев до Кишинева бесплатно. Другие привозят еду, одежду или одеяла.Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.Автомобили смогут въезжать на территорию РМ без грин-карты при условии ее приобретения в течение 24 часов.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
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Беженцы из Украины продолжают прибывать в Молдову: что происходит на границе
19:01 25.02.2022 (обновлено: 21:14 25.02.2022) Подписаться на
Беженцы из Украины пересекают границу с Молдовой в поисках убежища.
Рано утром в пятницу Пограничная полиция объявила, что на контрольно-пропускном пункте Паланка – Маяки-Удобное сформировались километровые очереди. На границе с молдавской стороны выстроились сотни автомобилей с людьми, которые ждали своих родственников из Украины или пытались помочь беженцам едой и временным размещением.
Граждане Украины, которые въезжают в Молдову, рассказывают, что забрали свои семьи и отправились в путь, чтобы найти убежище. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут пересекать границу, после того как президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. Таким образом, 25 февраля на границе можно было увидеть десятки женщин с детьми, которые отправились в путь кто на собственной машине, кто на попутке, кто пешком.
Одни рассказали, что у них есть родственники, у которых они могут остановиться на время, а другие говорят, что им некуда идти и они пытаются найти решение. Десятки волонтеров мобилизовались, чтобы предоставить беженцам руку помощи. Некоторые молодые люди приехали на личных автомобилях, чтобы доставить беженцев до Кишинева бесплатно. Другие привозят еду, одежду или одеяла.
Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.
Автомобили смогут въезжать на территорию РМ без грин-карты при условии ее приобретения в течение 24 часов.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.