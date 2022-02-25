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Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"
Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"
Есть ли силы и полномочия у Бухареста для евроинтеграции Молдовы
2022-02-25T08:00+0200
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Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"
Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"
Помощь Румынии Молдове для ее скорейшей интеграции в Евросоюз не более чем фантазия, потому как сама Румыния в ЕС не играет важной роли – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.Не нужно воспринимать членство в Евросоюзе как нечто, что приведет к моментальному экономическому расцвету государства, утверждает аналитик."Что такое Евросоюз, знают только люди, знающие хорошо внутреннюю брюссельскую "кухню". Румыния там сидит на полуприставном стуле, а Молдову видят исключительно в роли объекта. Допустим, через некоторое время в силу неких обстоятельств они решат принять в ЕС Украину и Молдову. Но даже это не приведет к появлению проектов развития", – сказал эксперт."Счастья для всех и бесплатно" не бывает, даже под руководством Брюсселя, говорит Брутер.Ранее на своей странице в Facebook евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан написал, что ЕС может предоставить Молдове "предварительный статус для присоединения к ЕС". Это вызвало обсуждения в молдавской экспертной среде и обществе.Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с РоссиейРоссийский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нетЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность
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румыния, молдова, ассоциация с ес, аудио

Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"

08:00 25.02.2022 (обновлено: 08:21 25.02.2022)
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Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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Политолог высказал свое мнение об отношении Брюсселя к "молодой Европе" и вероятности вступления Молдовы в ЕС.
Помощь Румынии Молдове для ее скорейшей интеграции в Евросоюз не более чем фантазия, потому как сама Румыния в ЕС не играет важной роли – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.

"Между прочим вспомним, что Румынию обещали принять в Шенгенскую зону в 2008 году. Через год после вступления в Евросоюз. И с тех пор никакого Шенгена не появилось", – сказал Брутер.

Не нужно воспринимать членство в Евросоюзе как нечто, что приведет к моментальному экономическому расцвету государства, утверждает аналитик.
"Что такое Евросоюз, знают только люди, знающие хорошо внутреннюю брюссельскую "кухню". Румыния там сидит на полуприставном стуле, а Молдову видят исключительно в роли объекта. Допустим, через некоторое время в силу неких обстоятельств они решат принять в ЕС Украину и Молдову. Но даже это не приведет к появлению проектов развития", – сказал эксперт.
"Счастья для всех и бесплатно" не бывает, даже под руководством Брюсселя, говорит Брутер.

"Евросоюз не предоставляет новым небольшим странам Восточной Европы планы создания рабочих мест. Он поддерживает бюджет, он реконструирует инфраструктуру, но это не расчет на то, что это будет обязательно благополучие для всех. Это видимая картинка и не более того", – резюмировал политолог.

Ранее на своей странице в Facebook евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан написал, что ЕС может предоставить Молдове "предварительный статус для присоединения к ЕС". Это вызвало обсуждения в молдавской экспертной среде и обществе.
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