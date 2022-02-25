https://ru.sputnik.md/20220225/bruter-popadet-li-moldova-v-evrosoyuz-cherez-rumyniyu-49230657.html

Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"

Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"

Есть ли силы и полномочия у Бухареста для евроинтеграции Молдовы

2022-02-25T08:00+0200

2022-02-25T08:00+0200

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Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию" Брутер: попадет ли Молдова в Евросоюз "через Румынию"

Помощь Румынии Молдове для ее скорейшей интеграции в Евросоюз не более чем фантазия, потому как сама Румыния в ЕС не играет важной роли – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Владимир Брутер.Не нужно воспринимать членство в Евросоюзе как нечто, что приведет к моментальному экономическому расцвету государства, утверждает аналитик."Что такое Евросоюз, знают только люди, знающие хорошо внутреннюю брюссельскую "кухню". Румыния там сидит на полуприставном стуле, а Молдову видят исключительно в роли объекта. Допустим, через некоторое время в силу неких обстоятельств они решат принять в ЕС Украину и Молдову. Но даже это не приведет к появлению проектов развития", – сказал эксперт."Счастья для всех и бесплатно" не бывает, даже под руководством Брюсселя, говорит Брутер.Ранее на своей странице в Facebook евродепутат, глава делегации Европарламента по связям с Молдовой Зигфрид Мурешан написал, что ЕС может предоставить Молдове "предварительный статус для присоединения к ЕС". Это вызвало обсуждения в молдавской экспертной среде и обществе.Мюнхенский сговор 2.0: Зеленского опять послали. Воевать с РоссиейРоссийский эксперт о перспективах признания Приднестровья: необходимости нетЭксперт о признании ЛНР и ДНР: создастся новая геополитическая реальность

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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румыния, молдова, ассоциация с ес, аудио