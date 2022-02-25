https://ru.sputnik.md/20220225/chego-rossii-zhdat-teper-ot-zapada-49318567.html

Чего России ждать теперь от Запада

Чего России ждать теперь от Запада

Еще до начала военной операции Россия уже получила пакет санкций от стран Запада

2022-02-25T14:00+0200

2022-02-25T14:00+0200

2022-02-25T14:00+0200

колумнистика

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49316191_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2c956411f89c3d4cd61ca21fe15c3036.jpg

Еще до начала военной операции, просто за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия уже получила пакет санкций от стран Запада. Это было по-своему логично. В представлении наших западных партнеров Россия не должна спасать русских. Русские должны сидеть по подвалам и гибнуть под бомбами. А если Россия встанет на их защиту, то ее необходимо наказать, пишет для РИА Новости Виктория Никифорова.Отсюда и американские санкции против суверенного российского долга, и остановка немцами сертификации "Северного потока — 2", и точечные диверсии против российских банков и компаний, одной из жертв которых оказался — внезапно — даже Центральный спортивный клуб армии. Нет, ну правильно. "В мире нет еще пока команды круче ЦСКА!"Понятно, что сейчас, когда российские военные деловито демилитаризируют то нацистское кубло, в которое превратилась бывшая УССР, западные партнеры возмущены еще больше. Хай в неполживых СМИ стоит просто оглушительный. "Атака на Киев!", "Битва за Чернобыль!" — кажется, даже заголовок про смерть принцессы Дианы британская газета Daily Mail не набирала таким крупным кеглем. "Апокалипсис сегодня!" — это британская же The Sun. "Нет войне!" — отжигает немецкая Deutsche Welle.Это все понятно, ничего другого мы и не ждали. Но давайте посмотрим конкретно, чем же грозят нам западные партнеры за то, что мы решили принести мир на территорию бывшей Украины. В плане военном — НАТО пообещала усилить свое присутствие на восточном фланге. В частности, в… Румынии. Нет, честное слово, это не опечатка. Контингент альянса будет увеличен в Румынии и, возможно, в Прибалтике.Но, позвольте, а как же Украина? А, это нет. Там — нет. Извините. Генсек Североатлантического альянса Столтенберг официально заявил: "На территории Украины нет сил НАТО, и планов по их направлению туда тоже нет. Мы поддерживаем Украину, но твердые гарантии безопасности предоставляем только союзникам по НАТО".Вот так вот. Союзникам — твердые гарантии, а Украине, получается, не очень твердые. Прямо скажем, мягкие какие-то гарантии. А зачем же тогда было затаскивать их в НАТО, проламывая сопротивление большинства населения страны? Зачем было завозить туда "Джавелины", учить солдат воевать против русских, раздавать гражданским лицам деревянные калашниковы, разжигать ненависть к "москалям"? Чтобы при первой же опасности бросить? Ах, как нехорошо.Президент США, страны — лидера НАТО, тоже подтвердил, что все активности американских солдат будут происходить только на территории стран НАТО. На Украину они не пойдут.Теперь в плане экономики. Английский премьер-министр Борис Джонсон пригрозил "искалечить экономику России". Только что в Британии были заморожены активы ВТБ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что новые "санкции затормозят экономический рост России, разгонят инфляцию, поднимут цену кредитов и постепенно разрушат промышленную базу" нашей страны. Даже президент Чехии Милош Земан — вот уж неожиданно — потребовал "изолировать безумца" (в смысле, Путина) и немедленно отключить Россию от SWIFT.Хозяин этих неполживцев Джо Байден только что озвучил новые американские санкции для России. Под раздачу попадут четыре российских банка, крупнейшим из которых стал ВТБ. Под угрозой валютные операции с долларом, евро, фунтом, иеной. Анонсировано ограничение экспорта в Россию высокотехнологичной продукции, что должно повлиять на российский ВПК и космос. Отключение от SWIFT Байден исключил. Отключение от программного обеспечения также не анонсировалось. "Чего Путина не санкционировали?" — выкрикнул журналист после выступления Байдена. Президент США не ответил.Все заявленные меры могут быть, конечно, неприятны для России. Но искалечат ли они нашу экономику? Господи, да она уж такого навидалась. С 2014 года нас бомбят санкциями в режиме нон-стоп, чего только не придумывали. Поневоле сложилось ощущение, что и новейший "самый жестокий" пакет санкций на нас все равно бы наложили даже в отсутствие военной операции. Наказали бы за то, что не вторглись, коварно обманули западных партнеров.В короткой перспективе и отказ Европы от закупок углеводородов, и перебои с финансовыми транзакциями могут быть достаточно неприятны. В более долгой — нет никаких сомнений, что они приведут к диверсификации нашей экономики и к новому, еще более масштабному раунду импортозамещения. Все это отличный драйвер для неоиндустриализации. И да, у нас тут тоже есть зарубежные активы, есть что заморозить.А вот что касается наших западных — особенно европейских — партнеров, они этими санкциями не просто стреляют себе в ногу. Они приставили себе к виску пистолет и вот-вот нажмут на спусковой крючок.Дмитрий Медведев уже пообещал им газ по две тысячи евро. Но это же не просто взрывной рост коммунальных платежей и массовые банкротства физлиц. Это еще и лавина банкротств европейских фирм и предприятий — фактическое убийство экономики ЕС. Отключение России от операций с долларом и евро подорвет всеобщее доверие к этим валютам. Отказ от российского экспорта ударит по европейским производителям еще хуже, чем по российским.Европа и США не в таком блестящем положении, чтобы пытаться задавить экономики других стран. Самим быть бы живу. Посмотрите, как отреагировал индекс Доу — Джонса на одно ожидание санкций. Он упал на 830 пунктов за один день. На Nasdaq сегодня положение хуже, чем в разгар финансового кризиса 2008 года. Акции Meta (экс-Facebook) с начала года рухнули на 40%, Netflix — примерно так же, Nvidia и Tesla обесценились на четверть, вслед за ними наперегонки катятся в пропасть Microsoft, Amazon, Alphabet. Пузыри начали сдуваться — о чем мы, кстати, недавно предупреждали.Конечно, западные СМИ уверяют нас, что это происходит из-за "агрессии России". Но на самом-то деле рынки лихорадит от той самоубийственной санкционной политики, которую радостно анонсируют западные элиты. Западные партнеры легко могут допрыгаться до полного биржевого краха. И какие уж тогда санкции?И все это на Западе прекрасно понимают. Корреспондент газеты Guardian ведет сейчас репортаж из Брюсселя, где представители европейских стран обсуждают возможные санкции. Там пока царит сплошной раздрай. Италия, Германия и Кипр выступают против некоторых санкций. Франция и Германия тормозят процесс, предлагая дождаться, пока санкции первыми введут США и Британия. В общем, никто не хотел умирать.Кроме экономических санкций, европейцы готовы пойти на воспитательные меры дипломатического характера. Прибалтийские тигры, к примеру, уже предлагают не выдавать россиянам туристические визы. Польша тоже туда же.И этим в общих чертах поддержка Украины исчерпывается. Если посмотреть со стороны, это, конечно, предательство в чистом виде. Американские и европейские элиты образцово показательно, на глазах всего мира, прокидывают киевскую хунту. Наобещав им черти чего, нашпиговав страну летальным оружием, заманив мрией об "Абрамсах" на Красной площади, Вашингтон с сателлитами технично и привычно сливается с поля боя. Афганистан отдыхает, на самом деле.Русским людям не очень понятна та крайняя степень озлобления, до которой дошли в последние дни западные элиты. Вот зачем они лезут в спор славян между собою, усиленно разжигают ненависть, без устали ваяют фейки? Отчего их так корежит? Занимались бы своими делами, вон Доу — Джонс падает.Но тут дело в том, что на наших глазах рушится все то фейковое, насквозь фальшивое "нацстроительство", которым Вашингтон последние тридцать лет занимался в Восточной Европе — от Чехии до Молдовы, от Албании до Украины, на обломках Советского Союза и Варшавского договора. Оно велось руками немногочисленных предельно продажных элит и осуществлялось прямо против воли подавляющего большинства населения. Его никто не слушал, это население. Его бесконечно оболванивали и демонстративно игнорировали.Антинародные хунты в разных столицах выдумывали себе историю, говорили на несуществующих языках, ходили на факельные шествия, славили нацистов. Народы молча на все это смотрели, им было не до политики, они пытались выжить. Отсюда неприятный привкус фарса во всех этих новых государствах. Они по большей части создавались вопреки мнению большинства. Сегодня они держатся исключительно на штыках НАТО.Секрет Полишинеля в том, что народы Восточной Европы — вопреки мнению своего марионеточного руководства — хотят жить в мире и дружбе с Россией. Огромное число людей на этих лимитрофных территориях считают себя русскими. И именно это мы видим сейчас на Украине, где никто особо не воюет с российской армией. Нам там не с кем воевать. Там почти все наши люди.Украинские военные массово сдаются в плен, а министр Шойгу приказывает обеспечить им коридоры для выхода и относиться к ним с уважением. И это правильно. И надо не забыть налить им горячего супу. Потому что никаких украинских военных нет в природе, а есть простые русские люди, одураченные западной пропагандой и киевской хунтой.Можно было бы назвать операцию российской армии войной выходного дня. Но ведь это, по сути, никакая не война. Это классическая миротворческая миссия. Никакой опасности для гражданских, точечные, идеально выверенные удары по складам оружия, ПРО и аэропортам. И что характерно, практически никто на Украине не хочет защищать киевский режим.Русская артиллерия уничтожает сегодня не только военную инфраструктуру на территории Украины, но и всю идею анти-России. У этой сочиненной в Вашингтоне концепции никогда не было реальной, массовой поддержки. Ее держали, чтобы показывать американским хозяевам, словно плохо намалеванную декорацию. Сейчас эта декорация идет под снос. А освобожденный народ Украины наконец-то получает шанс самому выбрать свою судьбу.Это хороший сигнал и многим другим европейским странам. Стоит ли горбатиться на свои хунты, которые за мелкий прайс продадут и вас, и ваших детей по первому сигналу американских хозяев? Разорят вас, навяжут предельно противные, человеконенавистнические идеи, а потом устроят бессмысленную войну, пошлют вас умирать? Свобода рядом. Наши идут.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-ukraina-ostalas-odna-49315296.html

https://ru.sputnik.md/20220224/rossiyskaya-spetsoperatsiya-na-ukraine-tsel-demilitarizatsiya-49295441.html

https://ru.sputnik.md/20220224/situatsiya-na-ukraine-i-v-regione-kak-vesti-sebya-rukovodstvu-moldovy-49303146.html

https://ru.sputnik.md/20220224/vozmozhno-usilenie-mirotvorcheskikh-postov-sopredsedatel-okk-49287336.html

запад

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811396_0:0:100:100_100x100_80_0_0_e8607a8931325dafc325460ba1d290e3.jpg

колумнистика, запад