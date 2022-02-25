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Что сейчас ждет Молдову
Что сейчас ждет Молдову
Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине объяснят эксперты - политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат, Павел Мидриган
2022-02-25T08:30+0200
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Молдова закрыла воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Парламент республики по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за украинской ситуации. Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине? Объяснят эксперты – политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат Павел Мидриган.
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Что сейчас ждет Молдову

08:30 25.02.2022
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, как коснется Молдовы ситуация в соседней Украине.
Молдова закрыла воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

"Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00", – сказал Спыну.

Парламент республики по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за украинской ситуации.
Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине? Объяснят эксперты – политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат Павел Мидриган.
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