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Что сейчас ждет Молдову
Что сейчас ждет Молдову
Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине объяснят эксперты - политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат, Павел Мидриган
2022-02-25T08:30+0200
2022-02-25T08:30+0200
2022-02-25T08:30+0200
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Молдова закрыла воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Парламент республики по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за украинской ситуации. Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине? Объяснят эксперты – политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат Павел Мидриган.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Что сейчас ждет Молдову
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем, как коснется Молдовы ситуация в соседней Украине.
Молдова закрыла воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00", – сказал Спыну.
Парламент республики по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за украинской ситуации.
Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине? Объяснят эксперты – политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат Павел Мидриган.