https://ru.sputnik.md/20220225/chto-seychas-zhdet-moldovu-49290029.html

Что сейчас ждет Молдову

Что сейчас ждет Молдову

Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине объяснят эксперты - политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат, Павел Мидриган

2022-02-25T08:30+0200

2022-02-25T08:30+0200

2022-02-25T08:30+0200

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Молдова закрыла воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Парламент республики по предложению правительства ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за украинской ситуации. Что ждет Молдову на фоне событий в соседней Украине? Объяснят эксперты – политолог Корнелиу Чуря и юрист, адвокат Павел Мидриган.

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2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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