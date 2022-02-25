https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html
Городской транспорт Кишинева будет от границы перевозить беженцев из Украины
Городской транспорт Кишинева будет от границы перевозить беженцев из Украины
В Кишиневе приняли дополнительные меры в связи со сложившейся ситуацией и необходимостью размещения украинских беженцев.
2022-02-25T13:31+0200
2022-02-25T13:31+0200
2022-02-25T16:16+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Кишиневе прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с решениями, принятыми ранее правительством 24 февраля 2022 года. На заседании одобрили несколько мер, которые будут принимать в Кишиневе в связи с введением ЧП в стране. Решения касаются работы общественного транспорта, а также медучреждений. Одобрены следующие мерыОтветственный за выполнение этих распоряжений – заместитель мэра Кишинева Анжела Кутасевич. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>
https://ru.sputnik.md/20220225/stalo-izvestno-kuda-kishinev-mozhno-prinosit-pomosch-dlya-bezhentsev-49316379.html
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в молдове, молдова, кишинев, транспорт, беженцы, украина
Городской транспорт Кишинева будет от границы перевозить беженцев из Украины
13:31 25.02.2022 (обновлено: 16:16 25.02.2022) Подписаться на
В молдавской столице приняли дополнительные меры в связи со сложившейся ситуацией и необходимостью размещения украинских беженцев.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Кишиневе прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с решениями, принятыми ранее правительством 24 февраля 2022 года.
На заседании одобрили несколько мер, которые будут принимать в Кишиневе в связи с введением ЧП в стране. Решения касаются работы общественного транспорта, а также медучреждений.
Одобрены следующие меры
1.
В Кишиневе найдут центры временного размещения беженцев из Украины.
2.
Центры временного размещения предоставляются территориальным органам социальной помощи для передачи Национальному агентству соцпомощи для согласования создания таких центров и разработки регламента их деятельности в соответствии с положениями распоряжения от 24 февраля.
3.
Общественный транспорт Кишинева задействуют для переправки беженцев от границы из пунктов временного размещения. Перевозку будут осуществлять при согласовании с Погранполицией и Бюро по миграции и убежищу.
4.
Главное управление медико-социальной помощи совместно с директорами муниципальных и частных медучреждений будут оказывать необходимую медицинскую помощь беженцам.
5.
Предприятия, предоставляющие услуги на территории Кишинева, будут постоянно обеспечивать предоставление коммунальных услуг и критической инфраструктуры.
Ответственный за выполнение этих распоряжений – заместитель мэра Кишинева Анжела Кутасевич.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.