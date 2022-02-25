https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html

Городской транспорт Кишинева будет от границы перевозить беженцев из Украины

Городской транспорт Кишинева будет от границы перевозить беженцев из Украины

В Кишиневе приняли дополнительные меры в связи со сложившейся ситуацией и необходимостью размещения украинских беженцев.

2022-02-25T13:31+0200

2022-02-25T13:31+0200

2022-02-25T16:16+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Кишиневе прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с решениями, принятыми ранее правительством 24 февраля 2022 года. На заседании одобрили несколько мер, которые будут принимать в Кишиневе в связи с введением ЧП в стране. Решения касаются работы общественного транспорта, а также медучреждений. Одобрены следующие мерыОтветственный за выполнение этих распоряжений – заместитель мэра Кишинева Анжела Кутасевич. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>

https://ru.sputnik.md/20220225/stalo-izvestno-kuda-kishinev-mozhno-prinosit-pomosch-dlya-bezhentsev-49316379.html

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