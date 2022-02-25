https://ru.sputnik.md/20220225/gretsiya-zapret-polet-moldova-24-may-49323103.html

Греция запретила полеты над Молдовой до 24 мая

Греция запретила полеты над Молдовой до 24 мая

Греческие власти запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии до 24 мая

2022-02-25T12:07+0200

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греция

молдова

полет

запрет

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Греческие власти запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации, передает РИА Новости."Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии", – говорится в сообщении авиационной директивы (НОТАМ) "О запрете полетов в воздушном пространстве Украины".Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Молдовы и Белоруссии из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года до 24 мая 2022 года.Ранее стало известно о том, что Молдова закрывает воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00 четверга.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

https://ru.sputnik.md/20220224/mezhdunarodnyy-aeroport-kishinev-49296259.html

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греция, молдова, полет, запрет