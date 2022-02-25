Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220225/gretsiya-zapret-polet-moldova-24-may-49323103.html
Греция запретила полеты над Молдовой до 24 мая
Греция запретила полеты над Молдовой до 24 мая
Греческие власти запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии до 24 мая
2022-02-25T12:07+0200
2022-02-25T12:18+0200
греция
молдова
полет
запрет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31722796_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_104437b985f0075c59fb2631dfc7070e.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Греческие власти запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации, передает РИА Новости."Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии", – говорится в сообщении авиационной директивы (НОТАМ) "О запрете полетов в воздушном пространстве Украины".Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Молдовы и Белоруссии из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года до 24 мая 2022 года.Ранее стало известно о том, что Молдова закрывает воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00 четверга.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
https://ru.sputnik.md/20220224/mezhdunarodnyy-aeroport-kishinev-49296259.html
греция
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/12/31722796_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c375d7d9753b618b061c1c31e2c82e89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
греция, молдова, полет, запрет

Греция запретила полеты над Молдовой до 24 мая

12:07 25.02.2022 (обновлено: 12:18 25.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausРабота на высоте
Работа на высоте - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Молдовы и Белоруссии из-за высокого риска продолжения военных действий.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Греческие власти запретили полеты в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии до 24 мая, сообщило управление гражданской авиации, передает РИА Новости.

"Вслед за директивой, опубликованной 24 февраля, о запрете полетов в воздушном пространстве Украины управление гражданской авиации объявляет об издании новой дополнительной авиационной директивы, запрещающей пролет гражданских воздушных судов и в воздушном пространстве Молдовы и Белоруссии", – говорится в сообщении авиационной директивы (НОТАМ) "О запрете полетов в воздушном пространстве Украины".

Дополнительная директива предусматривает, что всем гражданским самолетам запрещен вход в воздушное пространство Молдовы и Белоруссии из-за высокого риска продолжения военных действий в более широком регионе.

Новая директива имеет трехмесячный срок действия и действует с 24 февраля 2022 года до 24 мая 2022 года.

Ранее стало известно о том, что Молдова закрывает воздушное пространство. Такую рекомендацию дал Высший совет безопасности страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
Ситуация в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Видео
Хаос в Международном аэропорту Кишинева: воздушное пространство Молдовы закрыто
Вчера, 18:00
Учитывая ситуацию в регионе, Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Орган гражданской авиации выполнит эту рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто начиная с 12.00 четверга.
Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.
Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев>>>
Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала