https://ru.sputnik.md/20220225/itogi-pervykh-sutok-spetsoperatsii-vs-rf-na-ukraine-do-sdachi-kieva--72-chasa-49347277.html
Итоги первых суток спецоперации ВС РФ на Украине: до сдачи Киева – 72 часа
Итоги первых суток спецоперации ВС РФ на Украине: до сдачи Киева – 72 часа
Военный обозреватель подводит промежуточные итоги спецоперации Вооруженных сил России на Украине.
2022-02-25T21:00+0200
2022-02-25T21:00+0200
2022-02-25T21:20+0200
политика
в мире
россия
украина
колумнистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49349072_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_30d953c5f371313bfaab2cab1367be01.jpg
Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины развивается на широком географическом пространстве, динамично и планово. Цели первых суток достигнуты или поражены. Американская разведка отводит существованию нацистского киевского режима не более 72 часов, однако для украинского мирного населения и военнослужащих – чем быстрее, тем лучше.В результате высокоточных российских ракетных ударов за сутки Украина полностью лишилась противовоздушной обороны, ВСУ потеряли 118 важных объектов боевой инфраструктуры, включая 11 аэродромов, базу ВМС в Очакове, штабы и пункты управления, 5 боевых самолетов, один вертолет и 5 ударных беспилотников Bayraktar TB2, 18 РЛС С-300 и Бук-М1. Минобороны РФ отметили, что ракетно-бомбовых ударов по Киеву не было – 25 февраля украинцы сбили собственный самолет Су-27 по ошибке.Войсковые формирования Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону украинских войск и нацбатов, продвинулись на 12 км к западу при поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Десант Вооруженных сил РФ 24 февраля высадился на аэродроме Гостомель в Киевской области (задействованы более 200 вертолетов и средства РЭБ), и сегодня ВДВ блокировали столицу Украины с запада.Российские подразделения также полностью блокировали город Чернигов, контролируют областной центр Сумы на севере и Херсон на юге (восстановлена подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу). Войска РФ с севера и юга продвигаются в направлении Черкасс. Ситуация развивается таким образом, что сосредоточенная на востоке Украины крупная группировка ВСУ близка к полному окружению и разгрому.Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях в Донбассе сегодня практически не участвуют. Ожесточенно сопротивляются только батальоны украинских нацистов. Подразделение морской пехоты 36-й бригады ВСУ сегодня запросило у властей ДНР гуманитарный коридор для выхода в независимую республику для сдачи оружия, и это далеко не первый случай совпадения национальных интересов.В Минобороны РФ 25 февраля сообщили о совместных действиях российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны Чернобыльской АЭС – для исключения вероятных ядерных провокаций силами террористов и нацбатов.По данным Минобороны РФ, ранее внедренные в части ВСУ националисты активно выявляют "неблагонадежных" среди украинских солдат, а в случае решения командира об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградотрядов, то есть стреляют в отступающих сослуживцев. Кроме того, киевский режим бесконтрольно раздает оружие населению, объявлена всеобщая мобилизация сроком на 90 суток. Российская операция успешно завершится раньше.Огромные очереди автомобилей с украинскими номерами на выезд в направлении Польши, Словакии, Венгрии и Румынии свидетельствуют о нежелании народа защищать бандеровскую власть. Устанавливая РСЗО "Град" на площади Шевченко в Киеве, командование ВСУ использует мирное население как живой щит, и совершает военные преступления.Масштаб и последствия демилитаризацииВойска РФ в первые же часы обеспечили себе господство в воздухе, на море, на основных магистралях, и "перемололи" значительную часть вооружений, которыми не один год накачивали Украину США и другие страны НАТО.По данным Пентагона, Россия использовала более 160 высокоточных крылатых ракет. В отличие от ВСУ в Донбассе, российская армия не уничтожает мирное население Украины. Действия Вооруженных сил РФ в феврале 2022-го напоминают принуждение агрессора к миру в августе 2008-го, когда не погиб ни один мирный житель Грузии (жертвами грузинской агрессии стали только граждане Южной Осетии).Темп, точность и эффективность проведения специальной операции на огромной украинской территории могут послужить учебным пособием для "партнеров" в Пентагоне и НАТО, которые явно не дотягивают до такого уровня подготовки войск и сил.Кстати, по территории (603 548 км²) и численности населения (43 млн человек) Украина вполне сопоставима с Афганистаном, где США и НАТО за 20 лет боевых действий так и не сумели построить новый, демилитаризованный и безопасный мир (затем постарались устроить "Афганистан" в центре Европы). "Партнеры" должны быть благодарны России за высокотехнологичное уничтожение украинских предпосылок Третьей мировой войны.На Украине США и Североатлантический альянс традиционно "кинули" преданных аборигенов, и многократно подтвердили нежелание воевать с Россией своими руками. Разумеется, европейские "кандидаты" в НАТО сделали правильные выводы из новейшей украинской истории. К примеру, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что его страна не участвует в финансово-экономических санкциях против России.На фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС и США (которые вызвали значительную внутриполитическую турбулентность в Западной Европе) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве подтвердил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие, "все решения приняты", никаких иллюзий и надежд на компромиссы у "партнеров" быть не должно. Вероятно, предложенные офисом Зеленского переговоры о мире, нейтралитете и гарантиях безопасности – очередная уловка.Россия не ждет никаких договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов" (цитата из выступления Владимира Путина на Совбезе 25 февраля) и вместе с тем готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Предсказуемо выдвижение российского ультиматума украинскому руководству и окруженным частям ВСУ. Российский президент Владимир Путин уже обратился к военнослужащим Украины: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться".После освобождения Киева от украинских нацистов в стране многое изменится. Неслучайно Великобритания уже предложила убежище и поддержку членам правительства Украины и Владимиру Зеленскому – на случай эмиграции, а точнее, бегства.Песков – о планах Зеленского обсуждать нейтральный статус: движемся в сторону позитиваВ Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границеЗеленский: Украина осталась однаПодписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko
https://ru.sputnik.md/20220210/lavrov-rossiya-ne-khochet-nikomu-ugrozhat-ugrozhayut-ey-48780205.html
https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-peregovory-49328905.html
россия
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49349072_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_faafc60032293ad8c55d0d2ce5be1783.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Хроленко
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg
в мире, россия, украина, колумнистика
Итоги первых суток спецоперации ВС РФ на Украине: до сдачи Киева – 72 часа
21:00 25.02.2022 (обновлено: 21:20 25.02.2022) Подписаться на
Александр Хроленко
обозреватель МИА "Россия сегодня"
Военный обозреватель подводит промежуточные итоги спецоперации Вооруженных Сил России на Украине.
Российская специальная военная операция по демилитаризации Украины развивается на широком географическом пространстве, динамично и планово. Цели первых суток достигнуты или поражены. Американская разведка отводит существованию нацистского киевского режима не более 72 часов, однако для украинского мирного населения и военнослужащих – чем быстрее, тем лучше.
В результате высокоточных российских ракетных ударов за сутки Украина полностью лишилась противовоздушной обороны, ВСУ потеряли 118 важных объектов боевой инфраструктуры, включая 11 аэродромов, базу ВМС в Очакове, штабы и пункты управления, 5 боевых самолетов, один вертолет и 5 ударных беспилотников Bayraktar TB2, 18 РЛС С-300 и Бук-М1. Минобороны РФ отметили, что ракетно-бомбовых ударов по Киеву не было – 25 февраля украинцы сбили собственный самолет Су-27 по ошибке.
Войсковые формирования Донецкой и Луганской народных республик прорвали оборону украинских войск и нацбатов, продвинулись на 12 км к западу при поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Десант Вооруженных сил РФ 24 февраля высадился на аэродроме Гостомель в Киевской области (задействованы более 200 вертолетов и средства РЭБ), и сегодня ВДВ блокировали столицу Украины с запада.
Российские подразделения также полностью блокировали город Чернигов, контролируют областной центр Сумы на севере и Херсон на юге (восстановлена подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу). Войска РФ с севера и юга продвигаются в направлении Черкасс. Ситуация развивается таким образом, что сосредоточенная на востоке Украины крупная группировка ВСУ близка к полному окружению и разгрому.
Подразделения вооруженных сил Украины в боевых действиях в Донбассе сегодня практически не участвуют. Ожесточенно сопротивляются только батальоны украинских нацистов. Подразделение морской пехоты 36-й бригады ВСУ сегодня запросило у властей ДНР гуманитарный коридор
для выхода в независимую республику для сдачи оружия, и это далеко не первый случай совпадения
национальных интересов.
В Минобороны РФ 25 февраля сообщили о совместных действиях российских десантников и украинских военнослужащих батальона охраны Чернобыльской АЭС – для исключения вероятных ядерных провокаций силами террористов и нацбатов.
По данным Минобороны РФ, ранее внедренные в части ВСУ националисты активно выявляют "неблагонадежных" среди украинских солдат, а в случае решения командира об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградотрядов, то есть стреляют в отступающих сослуживцев. Кроме того, киевский режим бесконтрольно раздает оружие населению, объявлена всеобщая мобилизация сроком на 90 суток. Российская операция успешно завершится раньше.
Огромные очереди автомобилей с украинскими номерами на выезд в направлении Польши, Словакии, Венгрии и Румынии свидетельствуют о нежелании народа защищать бандеровскую власть. Устанавливая РСЗО "Град" на площади Шевченко в Киеве, командование ВСУ использует мирное население как живой щит, и совершает военные преступления.
Масштаб и последствия демилитаризации
Войска РФ в первые же часы обеспечили себе господство в воздухе, на море, на основных магистралях, и "перемололи" значительную часть вооружений, которыми не один год накачивали Украину США и другие страны НАТО.
По данным Пентагона, Россия использовала более 160 высокоточных крылатых ракет. В отличие от ВСУ в Донбассе, российская армия не уничтожает мирное население Украины. Действия Вооруженных сил РФ в феврале 2022-го напоминают принуждение агрессора к миру в августе 2008-го, когда не погиб ни один мирный житель Грузии (жертвами грузинской агрессии стали только граждане Южной Осетии).
Темп, точность и эффективность проведения специальной операции на огромной украинской территории могут послужить учебным пособием для "партнеров" в Пентагоне и НАТО, которые явно не дотягивают до такого уровня подготовки войск и сил.
Кстати, по территории (603 548 км²) и численности населения (43 млн человек) Украина вполне сопоставима с Афганистаном, где США и НАТО за 20 лет боевых действий так и не сумели построить новый, демилитаризованный и безопасный мир (затем постарались устроить "Афганистан" в центре Европы). "Партнеры" должны быть благодарны России за высокотехнологичное уничтожение украинских предпосылок Третьей мировой войны.
На Украине США и Североатлантический альянс традиционно "кинули" преданных аборигенов, и многократно подтвердили нежелание воевать с Россией своими руками. Разумеется, европейские "кандидаты" в НАТО сделали правильные выводы из новейшей украинской истории. К примеру, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сегодня заявил, что его страна не участвует в финансово-экономических санкциях против России.
На фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС и США (которые вызвали значительную внутриполитическую турбулентность в Западной Европе) министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве подтвердил, что Россия обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины. Москва готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие, "все решения приняты", никаких иллюзий и надежд на компромиссы у "партнеров" быть не должно. Вероятно, предложенные офисом Зеленского переговоры о мире, нейтралитете и гарантиях безопасности – очередная уловка.
Россия не ждет никаких договоренностей с "шайкой наркоманов и неонацистов" (цитата из выступления
Владимира Путина на Совбезе 25 февраля) и вместе с тем готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию
. Предсказуемо выдвижение российского ультиматума украинскому руководству и окруженным частям ВСУ. Российский президент Владимир Путин уже обратился
к военнослужащим Украины: "Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться".
После освобождения Киева от украинских нацистов в стране многое изменится. Неслучайно Великобритания уже предложила убежище и поддержку членам правительства Украины и Владимиру Зеленскому – на случай эмиграции, а точнее, бегства.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko