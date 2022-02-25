https://ru.sputnik.md/20220225/kazakhstan-odesskaya-oblasti-moldova-49333850.html
Находящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до Молдовы
Находящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до Молдовы
Посольство Казахстана в Киеве обратилось к соотечественникам, находящимся на территории Одесской области Украины.
2022-02-25T16:05+0200
2022-02-25T16:05+0200
2022-02-25T16:15+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Граждане Казахстана, которые находятся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает посольство Казахстана в Киеве.Дипведомство рекомендует соотечественникам продумать оптимальный маршрут и самостоятельно добраться до украинско-молдавской границы. Как отмечается в сообщении, для перехода через границу граждане Казахстана могут воспользоваться погранпереходами Староказачье, Паланка, Тудора и Серпневое-1.Ранее в пятницу президент Молдовы Майя Санду в ходе брифинга заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.Начиная с 24 февраля в Молдове ввели Чрезвычайное положение на 60 дней.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-ukrainskie-bezhentsy-situatsiya-granitsa-49319126.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
в мире, украина, казахстан, молдова
Находящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до Молдовы
16:05 25.02.2022 (обновлено: 16:15 25.02.2022) Подписаться на
Посольство Казахстана в Киеве обратилось к соотечественникам, находящимся на территории Одесской области Украины.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Граждане Казахстана, которые находятся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает посольство Казахстана в Киеве.
Дипведомство рекомендует соотечественникам продумать оптимальный маршрут и самостоятельно добраться до украинско-молдавской границы.
Как отмечается в сообщении, для перехода через границу граждане Казахстана могут воспользоваться погранпереходами Староказачье, Паланка, Тудора и Серпневое-1.
Ранее в пятницу президент Молдовы Майя Санду в ходе брифинга заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.
Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.
Начиная с 24 февраля в Молдове ввели Чрезвычайное положение на 60 дней.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.