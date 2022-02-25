https://ru.sputnik.md/20220225/kazakhstan-odesskaya-oblasti-moldova-49333850.html

Находящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до Молдовы

Находящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до Молдовы

Посольство Казахстана в Киеве обратилось к соотечественникам, находящимся на территории Одесской области Украины.

2022-02-25T16:05+0200

2022-02-25T16:05+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Граждане Казахстана, которые находятся на территории Одесской области Украины, могут покинуть страну через Республику Молдова, об этом на своей официальной странице в Facebook сообщает посольство Казахстана в Киеве.Дипведомство рекомендует соотечественникам продумать оптимальный маршрут и самостоятельно добраться до украинско-молдавской границы. Как отмечается в сообщении, для перехода через границу граждане Казахстана могут воспользоваться погранпереходами Староказачье, Паланка, Тудора и Серпневое-1.Ранее в пятницу президент Молдовы Майя Санду в ходе брифинга заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.Начиная с 24 февраля в Молдове ввели Чрезвычайное положение на 60 дней.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-ukrainskie-bezhentsy-situatsiya-granitsa-49319126.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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