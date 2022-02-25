https://ru.sputnik.md/20220225/kishinev-podskochili-tseny-na-arendu-zhilya-49307200.html

В Кишиневе подскочили цены на аренду жилья

В Кишиневе подскочили цены на аренду жилья

Стоимость квартплаты в Кишиневе выросла вдвое, когда в нашу страну стали прибывать беженцы.

2022-02-25T07:30+0200

2022-02-25T07:30+0200

2022-02-25T08:16+0200

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Согласно объявлениям, опубликованным в сети Интернет, цена съема однокомнатной квартиры выросла с 450 евро 900. Аренда четырехкомнатной квартиры стоит от 550 до 1100 евро начиная с четверга. Цена может меняться в зависимости от удобств, но во всех случаях она удвоилась по сравнению с недавним прошлым. Случайно или нет, но это происходит в условиях, в которых в нашу Молдову въехали тысячи граждан Украины, в контексте сложной ситуации в этой стране. Министерство внутренних дел ранее объявило, что Бюро по миграции и убежищу активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме>>>МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины>>>

https://ru.sputnik.md/20220224/situatsiya-na-ukraine-i-v-regione-kak-vesti-sebya-rukovodstvu-moldovy-49303146.html

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