https://ru.sputnik.md/20220225/kishinev-podskochili-tseny-na-arendu-zhilya-49307200.html
В Кишиневе подскочили цены на аренду жилья
В Кишиневе подскочили цены на аренду жилья
Стоимость квартплаты в Кишиневе выросла вдвое, когда в нашу страну стали прибывать беженцы.
2022-02-25T07:30+0200
2022-02-25T07:30+0200
2022-02-25T08:16+0200
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общество
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Согласно объявлениям, опубликованным в сети Интернет, цена съема однокомнатной квартиры выросла с 450 евро 900. Аренда четырехкомнатной квартиры стоит от 550 до 1100 евро начиная с четверга. Цена может меняться в зависимости от удобств, но во всех случаях она удвоилась по сравнению с недавним прошлым. Случайно или нет, но это происходит в условиях, в которых в нашу Молдову въехали тысячи граждан Украины, в контексте сложной ситуации в этой стране. Министерство внутренних дел ранее объявило, что Бюро по миграции и убежищу активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме>>>МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины>>>
https://ru.sputnik.md/20220224/situatsiya-na-ukraine-i-v-regione-kak-vesti-sebya-rukovodstvu-moldovy-49303146.html
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в молдове, молдова, аренда, кишинев, аренда квартиры в кишиневе, подорожание
В Кишиневе подскочили цены на аренду жилья
07:30 25.02.2022 (обновлено: 08:16 25.02.2022) Подписаться на
Размер платы за съем жилья в Кишиневе вырос вдвое, когда в нашу страну стали прибывать беженцы.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Согласно объявлениям, опубликованным в сети Интернет, цена съема однокомнатной квартиры выросла с 450 евро 900. Аренда четырехкомнатной квартиры стоит от 550 до 1100 евро начиная с четверга.
Цена может меняться в зависимости от удобств, но во всех случаях она удвоилась по сравнению с недавним прошлым.
Случайно или нет, но это происходит в условиях, в которых в нашу Молдову въехали тысячи граждан Украины, в контексте сложной ситуации в этой стране.
Министерство внутренних дел ранее объявило, что Бюро по миграции и убежищу активировало план действий в чрезвычайных ситуациях и готово рассматривать любые заявления о предоставлении убежища.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.