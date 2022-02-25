https://ru.sputnik.md/20220225/kishinev-razmestili-bezhentsev-tsentr-moldexpo-49312167.html

Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра

Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра

В молдавской столице начали размещать беженцев.

2022-02-25T08:26+0200

2022-02-25T08:26+0200

2022-02-25T08:33+0200

общество

в молдове

молдова

кишинев

беженцы

украина

ион чебан

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. На территории международного выставочного центра Moldexpo в Кишиневе разместили 65 беженцев из Украины, об этом сообщил градоначальник Ион Чебан. Ранее этот центр был обустроен для приема пациентов с коронавирусом, теперь его переоборудовали для приема беженцев. "Все условия обсудили вчера вечером с представителями Минздрава. Кишиневцы приносили одежду, еду, воду и чай. Утром и в обед еда будет заказана через службу кейтеринга", – заявил Чебан. По словам Чебана, в Кишиневе обустроили еще один центр размещения беженцев на проспекте Дачия, 60/4. "В настоящее время разместились 38 человек, люди еще направляются в город с таможни Паланка, соответственно их запросы рассматриваются в МИДЕИ", – рассказал примар.По его данным, в настоящее время еще семеро взрослых и двое детей (2 семьи) проживают в Доме DGETS на ул. Крянгэ, 80. Согласно предварительной информации, многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.Мэр Кишинева пообещал позднее сообщить адрес, куда люди смогут приносить гуманитарную помощь для беженцев. Кроме того, будет открыт банковский счет для желающих сделать пожертвование.

https://ru.sputnik.md/20220224/cheban-kishinev-bolee-85-tysyach-mest-razmescheniya-bezhentsev-49298488.html

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