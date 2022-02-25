Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220225/kishinev-razmestili-bezhentsev-tsentr-moldexpo-49312167.html
Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра
Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра
В молдавской столице начали размещать беженцев.
2022-02-25T08:26+0200
2022-02-25T08:33+0200
общество
в молдове
молдова
кишинев
беженцы
украина
ион чебан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49311807_0:117:960:657_1920x0_80_0_0_da2d13393b847e0a4e4c8e96856844ae.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. На территории международного выставочного центра Moldexpo в Кишиневе разместили 65 беженцев из Украины, об этом сообщил градоначальник Ион Чебан. Ранее этот центр был обустроен для приема пациентов с коронавирусом, теперь его переоборудовали для приема беженцев. "Все условия обсудили вчера вечером с представителями Минздрава. Кишиневцы приносили одежду, еду, воду и чай. Утром и в обед еда будет заказана через службу кейтеринга", – заявил Чебан. По словам Чебана, в Кишиневе обустроили еще один центр размещения беженцев на проспекте Дачия, 60/4. "В настоящее время разместились 38 человек, люди еще направляются в город с таможни Паланка, соответственно их запросы рассматриваются в МИДЕИ", – рассказал примар.По его данным, в настоящее время еще семеро взрослых и двое детей (2 семьи) проживают в Доме DGETS на ул. Крянгэ, 80. Согласно предварительной информации, многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.Мэр Кишинева пообещал позднее сообщить адрес, куда люди смогут приносить гуманитарную помощь для беженцев. Кроме того, будет открыт банковский счет для желающих сделать пожертвование.
https://ru.sputnik.md/20220224/cheban-kishinev-bolee-85-tysyach-mest-razmescheniya-bezhentsev-49298488.html
молдова
кишинев
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49311807_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_f78160ff2b71a9846c268dddcf2a12af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, кишинев, беженцы, украина, ион чебан

Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра

08:26 25.02.2022 (обновлено: 08:33 25.02.2022)
© Photo : Facebook / Ion CebanРазмещение беженцев в Кишиневе
Размещение беженцев в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В молдавской столице начали размещать беженцев.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. На территории международного выставочного центра Moldexpo в Кишиневе разместили 65 беженцев из Украины, об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.
Ранее этот центр был обустроен для приема пациентов с коронавирусом, теперь его переоборудовали для приема беженцев.
"Все условия обсудили вчера вечером с представителями Минздрава. Кишиневцы приносили одежду, еду, воду и чай. Утром и в обед еда будет заказана через службу кейтеринга", – заявил Чебан.
По словам Чебана, в Кишиневе обустроили еще один центр размещения беженцев на проспекте Дачия, 60/4.
"В настоящее время разместились 38 человек, люди еще направляются в город с таможни Паланка, соответственно их запросы рассматриваются в МИДЕИ", – рассказал примар.
По его данным, в настоящее время еще семеро взрослых и двое детей (2 семьи) проживают в Доме DGETS на ул. Крянгэ, 80.
Согласно предварительной информации, многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.
Мэр Кишинева пообещал позднее сообщить адрес, куда люди смогут приносить гуманитарную помощь для беженцев. Кроме того, будет открыт банковский счет для желающих сделать пожертвование.
Пункты приема беженцев из Украины - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Ион Чебан: Кишинев располагает более 8,5 тысяч мест для размещения беженцев
Вчера, 19:25
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>
Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>
Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>
На КПП Леушены-Албица - затор из желающих въехать на территорию Румынии>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала