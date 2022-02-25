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Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты
Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты
Заседание Комиссии по ЧС прошло сразу же посте того как парламент принял решение о введении на территории Молдовы Чрезвычайного положения сроком на 60 дней.
2022-02-25T01:21+0200
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общество
в молдове
правительство
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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. На заседании в четверг члены комиссии по ЧС под председательством Натальи Гаврилицы приняли распоряжение о некоторых особых мерах, передает пресс-служба правительства. Распоряжение, в частности, предусматривает следующее:Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме&gt;&gt;&gt;МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины&gt;&gt;&gt;
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Ирина Каруш
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в молдове, правительство

Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты

01:21 25.02.2022 (обновлено: 01:22 25.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausGuvernul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
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Заседание Комиссии по ЧС прошло сразу же посте того как парламент принял решение о введении на территории Молдовы Чрезвычайного положения сроком на 60 дней.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. На заседании в четверг члены комиссии по ЧС под председательством Натальи Гаврилицы приняли распоряжение о некоторых особых мерах, передает пресс-служба правительства.
Распоряжение, в частности, предусматривает следующее:
Украинские граждане смогут въезжать на территорию РМ, в том числе с внутренними удостоверениями личности и без обязанности предъявлять коронавирусный сертификат. Несовершеннолетние будут приниматься со свидетельством о рождении, внутренним удостоверением личности или паспортом.
Автомобили смогут въезжать на территорию РМ без грин-карты при условии ее приобретения в течение 24 часов.
Запущена Зеленая линия 080001527 для Управления по вопросам миграции и убежища в МВД, а служба 112 обеспечит перенаправление экстренных вызовов на Зеленую линию.
На территории Республики Молдова создаются два временных центра управления потоками иностранцев: в с. Паланка Штефан-водского района и с. Каларашовка Окницкого района. Управление центрами возложено на МВД.
С 24 февраля 2022 года движение поездов по маршруту Одесса-Кишинев будет приостановлено.
Подразделения МВД обеспечат упрощенный доступ просителям убежища на территории РМ.
Территориальные структуры соцзащиты назначат общественных социальных работников и ассистентов для оказания гуманитарной помощи во Временных центрах управления потоком иностранцев.
Местные органы государственной власти, общественные учреждения и профсоюзные организации предоставят возможности для размещения беженцев и создания центров временного проживания. Национальное агентство социальной помощи составит Регламент деятельности центров временного размещения. Территориальные структуры соцзащиты назначат общественных социальных работников для обслуживания центров временного размещения.
ANTA обеспечит возвращение в страну транспортных единиц лиц и грузов, которые перемещались в направлении Украины.
Учитывая, что воздушное пространство закрыто, исключения будут делаться только для внутренних воздушных судов, репозиционных рейсов отечественных и иностранных авиаперевозчиков, коммерческих авиагрузовых и почтовых рейсов отечественных и иностранных авиаперевозчиков, а также гуманитарных рейсов и рейсов авиакомпаний. с Управлением гражданской авиации.
Поставщики сетевых и/или общедоступных услуг электронной связи обязаны блокировать доступ молдавских пользователей к источникам онлайн-контента, которые распространяют ложную информацию, затрагивающую национальную безопасность, выявленную Службой разведки и безопасности.
В период действия чрезвычайного положения не является нарушением таможенных правил превышение срока международной перевозки свыше 8 дней, если станция назначения находится на границе с Украиной. Таможенная служба может продлить срок международного транзита сверх 8 дней в порядке, установленном Таможенной службой.
В период действия чрезвычайного положения Таможенная служба устанавливает порядок таможенного оформления, учет поставок, место по категориям товаров, доставляемых хозяйствующим субъектам из восточных районов Республики Молдова.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
Премьер Молдовы: запросим введение ЧП по всей стране на 60 дней
Вчера, 16:42
Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.
Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людей
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