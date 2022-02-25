https://ru.sputnik.md/20220225/komissiya-po-chs-provela-zasedanie-kakie-resheniya-prinyaty-49309253.html

Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты

Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты

Заседание Комиссии по ЧС прошло сразу же посте того как парламент принял решение о введении на территории Молдовы Чрезвычайного положения сроком на 60 дней.

2022-02-25T01:21+0200

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общество

в молдове

правительство

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. На заседании в четверг члены комиссии по ЧС под председательством Натальи Гаврилицы приняли распоряжение о некоторых особых мерах, передает пресс-служба правительства. Распоряжение, в частности, предусматривает следующее:Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По его итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.Санду - о беженцах из Украины: мы готовы принять несколько десятков тысяч людейНацбанк: банки в Молдове работают в обычном режиме>>>МИДЕИ: открыт кризисный штаб для помощи в эвакуации граждан Молдовы из Украины>>>

https://ru.sputnik.md/20220224/moldova-vvedenie-chp-60-dney-49292078.html

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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