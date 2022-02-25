Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
19:28 25.02.2022 (обновлено: 21:17 25.02.2022)
© Sputnik / Rodion Procaсамолет компании S7
© Sputnik / Rodion Proca
Решение принято в связи с закрытием европейскими странами воздушного пространства.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта приняла российская авиакомпания S7. Мера обусловлена закрытием воздушного пространства европейскими государствами, передает РИА Новости.
"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", – говорится в сообщении.
Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.
"Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", – добавляет компания.