https://ru.sputnik.md/20220225/kompaniya-s7-otmenyaet-vse-aviareysy-v-evropu-s-26-fevralya-po-13-marta-49348467.html

Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

Решение принято в связи с закрытием европейскими странами воздушного пространства.

2022-02-25T19:28+0200

2022-02-25T19:28+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта приняла российская авиакомпания S7. Мера обусловлена закрытием воздушного пространства европейскими государствами, передает РИА Новости.Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена."Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", – добавляет компания.Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирамСколько времени воздушное пространство Молдовы будет закрыто - Air MoldovaВ Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ

https://ru.sputnik.md/20220213/v-kishineve-vynuzhdenno-sel-bort-letevshiy-na-ukrainu-iz-portugalii-48875054.html

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в мире, перелеты