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Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта
Решение принято в связи с закрытием европейскими странами воздушного пространства.
2022-02-25T19:28+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта приняла российская авиакомпания S7. Мера обусловлена закрытием воздушного пространства европейскими государствами, передает РИА Новости.Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена."Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", – добавляет компания.Аэрофлот: рейсы из России в Кишинев приостановлены – что делать пассажирамСколько времени воздушное пространство Молдовы будет закрыто - Air MoldovaВ Молдове введен "желтый код" террористической опасности - СИБ
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в мире, перелеты

Компания S7 отменяет все авиарейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта

19:28 25.02.2022 (обновлено: 21:17 25.02.2022)
© Sputnik / Rodion Procaсамолет компании S7
самолет компании S7 - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
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Решение принято в связи с закрытием европейскими странами воздушного пространства.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта приняла российская авиакомпания S7. Мера обусловлена закрытием воздушного пространства европейскими государствами, передает РИА Новости.

"В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы авиакомпании в Европу с 26 февраля по 13 марта. Это рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж", – говорится в сообщении.

Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.
"Пассажиры могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте компании или в контактном центре S7 Airlines после получения смс об отмене рейса. Если билет покупали в кассах или на других сайтах, за возвратом или переоформлением необходимо обратиться к агенту по месту приобретения билета", – добавляет компания.
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