https://ru.sputnik.md/20220225/liga-evropy-sherif-proigral-braga-liga-evropy-49307650.html

"Шериф" проиграл "Браге" путевку в 1/8 финала Лиги Европы

"Шериф" проиграл "Браге" путевку в 1/8 финала Лиги Европы

Матч "Шериф" - "Брага" прошел 24 февраля в португальской Браге и завершился победой хозяев.

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" проиграл португальской "Браге" в серии пенальти в ответном матче плей-офф Лиги Европы.Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:0 в пользу португальцев. Голы за хозяев забивали Юри Мадейруш (17-я минута) и Рикарду Орта (43-я минута). Первый матч прошел в Тирасполе и завершился с таким же счетом в пользу "Шерифа". В той встрече отличились Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).В результате победителя по итогам двух игр определяла серия пенальти. Три одиннадцатиметровых подряд не смогли реализовать Дуланто, Бруно и Раделич, в то время как Атанасиадис сумел взять два подряд пенальти хозяев – от Абеля Руиса и Давида Карму. Точку в этом противостоянии поставил Франсишку Моура, чей точный удар вывел "Брагу" в следующую стадию турнира.Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля в Ньоне. Первые игры этой стадии запланированы на 10 марта, а ответные – на 17 марта.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).В соответствии с новым регламентом турнира, "Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы. На этом этапе встречались восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20220218/portugalskaya-lambada-syurprizy-sherifa-i-podarki-deda-serezhi-49060026.html

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в мире, в молдове, фк "шериф", лига европы