https://ru.sputnik.md/20220225/minoborony-obyasnili-poyavlenie-voennoy-tekhniki-na-ulitsakh-kishinev-49317886.html
В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах Кишинева
В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах Кишинева
Волнение вызвало появление военной техники на улицах молдавской столицы. В Минобороны выступили с уточнением.
2022-02-25T10:35+0200
2022-02-25T10:35+0200
2022-02-25T11:06+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Министерстве обороны Молдовы объяснили появление военной техники на улицах Кишинева в пятницу утром. О движении некоторой техники сообщали очевидцы в социальных сетях. "Подтверждаем, что соответствующие единицы техники принадлежат Национальной армии и перемещались из учебного центра в место постоянной дислокации", – пояснили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, в этот период планируются выезды технических подразделений в другие гарнизоны.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/stalo-izvestno-kuda-kishinev-mozhno-prinosit-pomosch-dlya-bezhentsev-49316379.html
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в молдове, молдова, кишинев, военная техника
В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах Кишинева
10:35 25.02.2022 (обновлено: 11:06 25.02.2022) Подписаться на
Некоторое волнение вызвало появление военной техники на улицах молдавской столицы. Чтобы не было недопониманий, в Минобороны выступили с уточнением.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Министерстве обороны Молдовы объяснили появление военной техники на улицах Кишинева в пятницу утром.
О движении некоторой техники сообщали очевидцы в социальных сетях.
"Подтверждаем, что соответствующие единицы техники принадлежат Национальной армии и перемещались из учебного центра в место постоянной дислокации", – пояснили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, в этот период планируются выезды технических подразделений в другие гарнизоны.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.