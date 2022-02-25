https://ru.sputnik.md/20220225/minoborony-obyasnili-poyavlenie-voennoy-tekhniki-na-ulitsakh-kishinev-49317886.html

В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах Кишинева

В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах Кишинева

Волнение вызвало появление военной техники на улицах молдавской столицы. В Минобороны выступили с уточнением.

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Министерстве обороны Молдовы объяснили появление военной техники на улицах Кишинева в пятницу утром. О движении некоторой техники сообщали очевидцы в социальных сетях. "Подтверждаем, что соответствующие единицы техники принадлежат Национальной армии и перемещались из учебного центра в место постоянной дислокации", – пояснили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, в этот период планируются выезды технических подразделений в другие гарнизоны.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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