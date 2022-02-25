https://ru.sputnik.md/20220225/minzdrav-otchitalsya-o-sostoyanii-sistemy-zdravookhraneniya-v-usloviyakh-chs-49352518.html
Минздрав отчитался о состоянии системы здравоохранения в условиях ЧС
Минздрав отчитался о состоянии системы здравоохранения в условиях ЧС
Министерство здравоохранения Молдовы намерено оказывать беженцам с Украины бесплатную медицинскую помощь.
2022-02-25T21:28+0200
2022-02-25T21:28+0200
2022-02-25T21:28+0200
общество
в молдове
минздрав
украина
беженцы
меры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052950_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_5a6a846106ba9638be8c1eccc974c07c.jpg
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения провело оценку имеющихся запасов лекарственных средств, расходных материалов и оборудования по всей стране.Как сообщается, ведомство разработало меры, которые необходимо будет применить в случае, если на территорию Молдовы хлынет большой поток беженцев с Украины.Как утверждают в ведомстве, за состоянием здоровья беженцев будет следить медперсонал, приписанный к пунктам временного размещения."Во всех случаях, когда понадобится неотложная, в том числе хирургическая, помощь, она будет оказана бесплатно", - заявили в Минздраве.Также сообщается, что все центры размещения беженцев будут обеспечены всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами.Ранее в пятницу в ходе брифинга президент Республики Молдова Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/13/34052950_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_7053ded8e6164608ecb29aeb6c839e53.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, минздрав, украина, беженцы, меры
Минздрав отчитался о состоянии системы здравоохранения в условиях ЧС
Подписаться на
Министерство здравоохранения Молдовы намерено оказывать беженцам с Украины бесплатную медицинскую помощь.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения провело оценку имеющихся запасов лекарственных средств, расходных материалов и оборудования по всей стране.
Как сообщается, ведомство разработало меры, которые необходимо будет применить в случае, если на территорию Молдовы хлынет большой поток беженцев с Украины.
"Минздрав предусмотрел меры по профилактике и борьбе с COVID-19 в условиях наплыва большого количества беженцев. Соответственно, все пункты пересечения границы с Украиной были обеспечены бригадами медперсонала, осуществляющими сортировку и тестирование иностранных граждан со специфическими клиническими признаками COVID-19", - говорится в сообщении официального интернет-ресурса Минздрава Молдовы.
Как утверждают в ведомстве, за состоянием здоровья беженцев будет следить медперсонал, приписанный к пунктам временного размещения.
"Во всех случаях, когда понадобится неотложная, в том числе хирургическая, помощь, она будет оказана бесплатно", - заявили в Минздраве.
Также сообщается, что все центры размещения беженцев будут обеспечены всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами.
Ранее в пятницу в ходе брифинга президент Республики Молдова Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.
Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.