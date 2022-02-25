https://ru.sputnik.md/20220225/minzdrav-otchitalsya-o-sostoyanii-sistemy-zdravookhraneniya-v-usloviyakh-chs-49352518.html

Минздрав отчитался о состоянии системы здравоохранения в условиях ЧС

Минздрав отчитался о состоянии системы здравоохранения в условиях ЧС

Министерство здравоохранения Молдовы намерено оказывать беженцам с Украины бесплатную медицинскую помощь.

2022-02-25T21:28+0200

2022-02-25T21:28+0200

2022-02-25T21:28+0200

общество

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меры

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Министерство здравоохранения провело оценку имеющихся запасов лекарственных средств, расходных материалов и оборудования по всей стране.Как сообщается, ведомство разработало меры, которые необходимо будет применить в случае, если на территорию Молдовы хлынет большой поток беженцев с Украины.Как утверждают в ведомстве, за состоянием здоровья беженцев будет следить медперсонал, приписанный к пунктам временного размещения."Во всех случаях, когда понадобится неотложная, в том числе хирургическая, помощь, она будет оказана бесплатно", - заявили в Минздраве.Также сообщается, что все центры размещения беженцев будут обеспечены всеми необходимыми медикаментами и расходными материалами.Ранее в пятницу в ходе брифинга президент Республики Молдова Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.

https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html

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2022

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в молдове, минздрав, украина, беженцы, меры