https://ru.sputnik.md/20220225/minzdrav-sluchaev-covid-19-moldova-500-tysyach-49313979.html
Минздрав: число случаев COVID-19 в Молдове превысило 500 тысяч
Минздрав: число случаев COVID-19 в Молдове превысило 500 тысяч
В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1 129 новых случаев инфицирования COVID-19
2022-02-25T09:03+0200
2022-02-25T09:03+0200
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коронавирус
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статистика
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1129 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрированы пять случаев "импорта" инфекции: по одному – из Германии, России, Украины, Греции и Италии.За минувшие сутки проведено 7714 тестов, в том числе быстрых – 5156.Общее число случаев заражения в стране достигло 500 144.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 38 случаев инфицирования: 9 – у врачей, 16 – у медсестер, 13 – у вспомогательного персонала.Госпитализированы 1370 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).В то же время за сутки выздоровело 1279 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 473 540.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 185.
https://ru.sputnik.md/20220222/koronavirus-v-moldove-i-drugikh-stranakh-chto-zayavili-v-minzdrave-49199845.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: число случаев COVID-19 в Молдове превысило 500 тысяч
09:03 25.02.2022 (обновлено: 10:00 25.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждено 1129 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
В том числе зарегистрированы пять случаев "импорта" инфекции: по одному – из Германии, России, Украины, Греции и Италии.
За минувшие сутки проведено 7714 тестов, в том числе быстрых – 5156.
Общее число случаев заражения в стране достигло 500 144.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 38 случаев инфицирования: 9 – у врачей, 16 – у медсестер, 13 – у вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1370 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек).
В то же время за сутки выздоровело 1279 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 473 540.
Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 185.