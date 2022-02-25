https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-administrator-avia-invest-49340157.html
В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest
В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest
Решение принято на время ЧП в связи с важностью Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы.
2022-02-25T16:47+0200
2022-02-25T16:47+0200
2022-02-25T16:59+0200
общество
в молдове
молдова
avia invest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/18/49285818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_071b6cbfc1712450142db0c2e048f326.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Серджиу Кетрару назначен новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. По данным правительства, предыдущий администратор Борис Салов был снят с должности. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Воздушное пространство республики было закрыто также 24 февраля до 4 марта. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/18/49285818_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_975ef507442d60d551608ee541de2eae.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, avia invest
В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest
16:47 25.02.2022 (обновлено: 16:59 25.02.2022) Подписаться на
Решение принято в связи с важностью Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Серджиу Кетрару назначен новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
По данным правительства, предыдущий администратор Борис Салов был снят с должности.
Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Решение продиктовано важностью обеспечения безопасности и общественного порядка и с учетом роли Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы", – говорится в сообщении правительства.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Воздушное пространство республики было закрыто также 24 февраля до 4 марта.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.