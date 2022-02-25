Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-administrator-avia-invest-49340157.html
В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest
В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest
Решение принято на время ЧП в связи с важностью Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы.
2022-02-25T16:47+0200
2022-02-25T16:59+0200
общество
в молдове
молдова
avia invest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/18/49285818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_071b6cbfc1712450142db0c2e048f326.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Серджиу Кетрару назначен новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. По данным правительства, предыдущий администратор Борис Салов был снят с должности. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Воздушное пространство республики было закрыто также 24 февраля до 4 марта. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/18/49285818_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_975ef507442d60d551608ee541de2eae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, avia invest

В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest

16:47 25.02.2022 (обновлено: 16:59 25.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausКишиневский международный аэропорт
Кишиневский международный аэропорт - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Решение принято в связи с важностью Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Серджиу Кетрару назначен новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
По данным правительства, предыдущий администратор Борис Салов был снят с должности.
Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Решение продиктовано важностью обеспечения безопасности и общественного порядка и с учетом роли Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы", – говорится в сообщении правительства.

Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Воздушное пространство республики было закрыто также 24 февраля до 4 марта.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
Общество
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней
Вчера, 20:50
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала