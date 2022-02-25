https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-administrator-avia-invest-49340157.html

В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest

В Молдове на время ЧП заменили администратора Avia Invest

Решение принято на время ЧП в связи с важностью Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы.

2022-02-25T16:47+0200

2022-02-25T16:47+0200

2022-02-25T16:59+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Серджиу Кетрару назначен новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. По данным правительства, предыдущий администратор Борис Салов был снят с должности. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля. Воздушное пространство республики было закрыто также 24 февраля до 4 марта. Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220224/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-na-60-dney-49301050.html

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в молдове, молдова, avia invest