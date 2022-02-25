В Молдове расширили перечень социально значимых продуктов
16:30 25.02.2022 (обновлено: 17:02 25.02.2022)
© Sputnik / Miroslav RotariПродукты на рынке
© Sputnik / Miroslav Rotari
Такая мера поможет приостановить рост цен, считают в правительстве.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове решено расширить список социально значимых продуктов, чтобы остановить необоснованный рост цен. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Как отметила премьер, эта мера одна из тех, что призваны решить проблемы малоимущих граждан.
"Члены комиссии приняли решение расширить список продуктов первой важности, к которым ограничена коммерческая надбавка. Эта мера призвана помочь гражданам, в том числе с проблемой кризиса роста цен", – заявила Гаврилица.
Теперь список будет включать:
свиное мясо на кости
мясо птицы
замороженная рыба
сахар
макароны
картошка
лук
яйца
белая капуста
свекла
морковь
В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:
1.хлеб до 600 граммов;
2.калачи до 300 граммов;
3.молоко коровье питьевое с содержанием жира до 2,5% включительно (за исключением ультрапастеризованного молока – UHT);
4.кефир с содержанием жира до 1% включительно;
5.творог коровий с содержанием жира до 5% включительно, без добавок;
6.сметана из коровьего молока с содержанием жира до 10% включительно;
7.масло из коровьего молока с содержанием жира до 79% включительно;
8.масло подсолнечное, за исключением масла дезодорированного;
9.мука пшеничная, за исключением муки из твердых сортов пшеницы;
10.рис, за исключением специального риса;
11.гречка;
12.крупы, включительно манка и овсяные хлопья;
13.питание для младенцев и детей младшего возраста;
14.маски медицинские;
15.перчатки медицинские;
16.дезинфицирующие медицинские средства.
Ранее Гаврилица сообщила, что в Молдове начиная с 1 марта введут запрет на экспорт пшеницы и сахара из-за риска нехватки продовольствия для обеспечения безопасности.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
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