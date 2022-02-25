https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-perechen-sotsialno-znachimykh-produktov-49337348.html

В Молдове расширили перечень социально значимых продуктов

В Молдове расширили перечень социально значимых продуктов

Такая мера поможет приостановить рост цен, считают в правительстве.

2022-02-25T16:30+0200

2022-02-25T16:30+0200

2022-02-25T17:02+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове решено расширить список социально значимых продуктов, чтобы остановить необоснованный рост цен. Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Как отметила премьер, эта мера одна из тех, что призваны решить проблемы малоимущих граждан. "Члены комиссии приняли решение расширить список продуктов первой важности, к которым ограничена коммерческая надбавка. Эта мера призвана помочь гражданам, в том числе с проблемой кризиса роста цен", – заявила Гаврилица. Теперь список будет включать: В утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов входят:Ранее Гаврилица сообщила, что в Молдове начиная с 1 марта введут запрет на экспорт пшеницы и сахара из-за риска нехватки продовольствия для обеспечения безопасности. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Часть беженцев уже поселили в Кишиневе в пунктах временного размещения. Гражданам Украины оказывают необходимую помощь социальные работники, сотрудники Бюро по миграции и убежищу, а также предоставляют продуктовые пакеты.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-vvedut-zapret-eksport-pshenitsa-sakhar-49334608.html

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в молдове, молдова, продукты, социальное обеспечение