https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-peresmotr-rosta-tarif-elektroenergiya-49334536.html

В Молдове отложили пересмотр роста тарифов на электроэнергию – Гаврилица

В Молдове отложили пересмотр роста тарифов на электроэнергию – Гаврилица

В Молдове принято решение отложить пересмотр тарифов на электроэнергию на месяц. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица

2022-02-25T15:13+0200

2022-02-25T15:13+0200

2022-02-25T16:09+0200

молдова

тариф

электричество

в молдове

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове принято решение отложить пересмотр тарифов на электроэнергию на месяц. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица на брифинге в пятницу по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.На пятницу было запланировано заседание Национального агентства по регулированию в энергетике, на котором предстояло рассмотреть новые тарифы на электричество. На заседании должны были рассмотреть возможность увеличить тариф на электроэнергию для потребителей компании Premier Energy до 2,16 лея или 2,33 лея с учетом НДС за кВт/час. Тариф для потребителей FEE Nord должен быть повышен с 2,04 до 2,46 лея, 2,65 с учетом НДС.Первоначально заседание по утверждению новых тарифов должно было состояться 16 февраля, но несколько раз переносилось.Поставщики электроэнергии обратились в НАРЭ в начале января 2022 года. Premier Energy потребовала увеличить тариф с 1,51 до 2,79 лея, а FEE Nord – с 2,08 до 3,06 лея за кВт/ч. Компании прогнозировали рост средней закупочной цены электроэнергии почти вдвое, с 1,06 лея до 1,86 у Premier Energy и с 1,09 до 1,89 лея у FEE Nord.

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молдова, тариф, электричество, в молдове, наталья гаврилица