https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-predlozhila-prodlit-na-god-deystvuyuschiy-kontrakt-s-moldavskoy-gres-49332735.html
Молдова предложила продлить на год действующий контракт с Молдавской ГРЭС
Молдова предложила продлить на год действующий контракт с Молдавской ГРЭС
Решение о продлении контракта может быть принято ГРЭС после консультаций с Минэкономики Приднестровья.
2022-02-25T15:12+0200
2022-02-25T15:12+0200
2022-02-25T15:17+0200
общество
в молдове
приднестровье
вадим красносельский
молдавская грэс
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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдова предложила Молдавской ГРЭС продлить на год на текущих условиях контракт на поставку электроэнергии. Об этом лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому сообщил директор предприятия Валентин Трубчанин. Красносельский посетил Молдавскую ГРЭС в ходе инспекционной поездки в Днестровск."Валентин Трубчанин проинформировал, что станция работает в штатном режиме. Достигнута практически полная кадровая обеспеченность. Обязательства выполняются. Поставки на внутренний и внешний рынок осуществляются в срок и в полном объеме. С молдавскими коллегами достигнуто взаимопонимание по всем рабочим аспектам", – сообщает официальный интернет-ресурс лидера приднестровского региона. Директор Молдавской ГРЭС отметил, что после "проработки вопроса" с руководством Левобережья администрация предприятия намерена принять предложение молдавской стороны о продлении контракта. Вадим Красносельский, в свою очередь, подчеркнул, что и впредь подобные решения должны приниматься после консультаций и согласования всех аспектов с Министерством экономического развития Приднестровья.
https://ru.sputnik.md/20220225/pridnestrovye-tsentr-dlya-bezhentsev-ukraina-49325472.html
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в молдове, приднестровье, вадим красносельский, молдавская грэс
Молдова предложила продлить на год действующий контракт с Молдавской ГРЭС
15:12 25.02.2022 (обновлено: 15:17 25.02.2022) Подписаться на
Решение о продлении контракта может быть принято ГРЭС после консультаций с Минэкономики Приднестровья.
КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдова предложила Молдавской ГРЭС продлить на год на текущих условиях контракт на поставку электроэнергии.
Об этом лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому сообщил директор предприятия Валентин Трубчанин.
Красносельский посетил Молдавскую ГРЭС в ходе инспекционной поездки в Днестровск.
"Валентин Трубчанин проинформировал, что станция работает в штатном режиме. Достигнута практически полная кадровая обеспеченность. Обязательства выполняются. Поставки на внутренний и внешний рынок осуществляются в срок и в полном объеме. С молдавскими коллегами достигнуто взаимопонимание по всем рабочим аспектам", – сообщает официальный интернет-ресурс лидера приднестровского региона.
Директор Молдавской ГРЭС отметил, что после "проработки вопроса" с руководством Левобережья администрация предприятия намерена принять предложение молдавской стороны о продлении контракта.
Вадим Красносельский, в свою очередь, подчеркнул, что и впредь подобные решения должны приниматься после консультаций и согласования всех аспектов с Министерством экономического развития Приднестровья.