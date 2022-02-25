https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-predlozhila-prodlit-na-god-deystvuyuschiy-kontrakt-s-moldavskoy-gres-49332735.html

Молдова предложила продлить на год действующий контракт с Молдавской ГРЭС

Молдова предложила продлить на год действующий контракт с Молдавской ГРЭС

Решение о продлении контракта может быть принято ГРЭС после консультаций с Минэкономики Приднестровья.

2022-02-25T15:12+0200

2022-02-25T15:12+0200

2022-02-25T15:17+0200

общество

в молдове

приднестровье

вадим красносельский

молдавская грэс

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Молдова предложила Молдавской ГРЭС продлить на год на текущих условиях контракт на поставку электроэнергии. Об этом лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому сообщил директор предприятия Валентин Трубчанин. Красносельский посетил Молдавскую ГРЭС в ходе инспекционной поездки в Днестровск."Валентин Трубчанин проинформировал, что станция работает в штатном режиме. Достигнута практически полная кадровая обеспеченность. Обязательства выполняются. Поставки на внутренний и внешний рынок осуществляются в срок и в полном объеме. С молдавскими коллегами достигнуто взаимопонимание по всем рабочим аспектам", – сообщает официальный интернет-ресурс лидера приднестровского региона. Директор Молдавской ГРЭС отметил, что после "проработки вопроса" с руководством Левобережья администрация предприятия намерена принять предложение молдавской стороны о продлении контракта. Вадим Красносельский, в свою очередь, подчеркнул, что и впредь подобные решения должны приниматься после консультаций и согласования всех аспектов с Министерством экономического развития Приднестровья.

https://ru.sputnik.md/20220225/pridnestrovye-tsentr-dlya-bezhentsev-ukraina-49325472.html

приднестровье

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в молдове, приднестровье, вадим красносельский, молдавская грэс