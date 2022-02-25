В Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границе

Границу пересекло более 15 тысяч граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в МВД Молдовы.
Границу пересекло более 15 тысяч граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в МВД Молдовы.
КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы.
КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы.
По последним данным, убежища в Молдове запросили более 300 граждан Украины.
По последним данным, убежища в Молдове запросили более 300 граждан Украины.
На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь.
На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь.
Как сообщили в МВД, цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам.
Как сообщили в МВД, цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам.
По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу.
По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу.
К оказанию помощи мигрантам привлечены волонтеры. Люди готовы помочь из соседней страны.
К оказанию помощи мигрантам привлечены волонтеры. Люди готовы помочь из соседней страны.
Вода, теплые вещи и продукты первой необходимости для всех, кто в них нуждается.
Вода, теплые вещи и продукты первой необходимости для всех, кто в них нуждается.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Пункт временного размещения беженцев организован и в Кишиневе.
Пункт временного размещения беженцев организован и в Кишиневе.
По словам мэра Кишинева, уже 65 беженцев из Украины размещены в центре Moldexpo.
По словам мэра Кишинева, уже 65 беженцев из Украины размещены в центре Moldexpo.
По сообщению МВД, в четверг в пункте временного размещения в Паланке находились 38 человек, сейчас там остались 28 – взрослые и дети.
По сообщению МВД, в четверг в пункте временного размещения в Паланке находились 38 человек, сейчас там остались 28 – взрослые и дети.
Многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.
Многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.
Также около 3000 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию.
Также около 3000 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию.
В МВД заявили, что в целом все пункты размещения беженцев по стране могут вместить порядка 1100 человек.
В МВД заявили, что в целом все пункты размещения беженцев по стране могут вместить порядка 1100 человек.
На КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до восьми.
На КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до восьми.