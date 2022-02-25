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В Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границе
В Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границе
На границе Молдовы и Украины в Паланке обустроен пункт приема беженцев. На месте работают сотрудники МВД Молдовы и волонтеры.
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фото, молдова, в молдове, паланка, беженцы, мультимедиа

В Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границе

11:08 25.02.2022 (обновлено: 11:55 25.02.2022)
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На границе Молдовы и Украины в Паланке обустроен пункт приема беженцев. На месте работают сотрудники МВД Молдовы и волонтеры.
© Sputnik / Mihai Caraus

Границу пересекло более 15 тысяч граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в МВД Молдовы.

Границу пересекло более 15 тысяч граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в МВД Молдовы. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Границу пересекло более 15 тысяч граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в МВД Молдовы.

© Sputnik / Mihai Caraus

КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы.

КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы. - Sputnik Молдова
2/16
© Sputnik / Mihai Caraus

КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы.

© Sputnik / Mihai Caraus

По последним данным, убежища в Молдове запросили более 300 граждан Украины.

По последним данным, убежища в Молдове запросили более 300 граждан Украины. - Sputnik Молдова
3/16
© Sputnik / Mihai Caraus

По последним данным, убежища в Молдове запросили более 300 граждан Украины.

© Sputnik / Mihai Caraus

На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь.

На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь. - Sputnik Молдова
4/16
© Sputnik / Mihai Caraus

На границе Молдовы и Украины в населенных пунктах Паланка и Окница был развернут палаточный лагерь.

© Sputnik / Mihai Caraus

Как сообщили в МВД, цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам.

Как сообщили в МВД, цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Как сообщили в МВД, цель центров временного размещения – оказание базовой гуманитарной, юридической и продовольственной помощи мигрантам.

© Sputnik / Mihai Caraus

По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу.

По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу. - Sputnik Молдова
6/16
© Sputnik / Mihai Caraus

По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу.

© Sputnik / Mihai Caraus

К оказанию помощи мигрантам привлечены волонтеры. Люди готовы помочь из соседней страны.

К оказанию помощи мигрантам привлечены волонтеры. Люди готовы помочь из соседней страны. - Sputnik Молдова
7/16
© Sputnik / Mihai Caraus

К оказанию помощи мигрантам привлечены волонтеры. Люди готовы помочь из соседней страны.

© Sputnik / Mihai Caraus

Вода, теплые вещи и продукты первой необходимости для всех, кто в них нуждается.

Вода, теплые вещи и продукты первой необходимости для всех, кто в них нуждается. - Sputnik Молдова
8/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Вода, теплые вещи и продукты первой необходимости для всех, кто в них нуждается.

© Sputnik / Mihai Caraus

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.

© Sputnik / Mihai Caraus

Пункт временного размещения беженцев организован и в Кишиневе.

Пункт временного размещения беженцев организован и в Кишиневе. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Пункт временного размещения беженцев организован и в Кишиневе.

© Sputnik / Mihai Caraus

По словам мэра Кишинева, уже 65 беженцев из Украины размещены в центре Moldexpo.

По словам мэра Кишинева, уже 65 беженцев из Украины размещены в центре Moldexpo. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Mihai Caraus

По словам мэра Кишинева, уже 65 беженцев из Украины размещены в центре Moldexpo.

© Sputnik / Mihai Caraus

По сообщению МВД, в четверг в пункте временного размещения в Паланке находились 38 человек, сейчас там остались 28 – взрослые и дети.

По сообщению МВД, в четверг в пункте временного размещения в Паланке находились 38 человек, сейчас там остались 28 – взрослые и дети. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Mihai Caraus

По сообщению МВД, в четверг в пункте временного размещения в Паланке находились 38 человек, сейчас там остались 28 – взрослые и дети.

© Sputnik / Mihai Caraus

Многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.

Многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Многие из тех, кто пересекает границу, едут к родственникам или транзитом через Молдову.

© Sputnik / Mihai Caraus

Также около 3000 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию.

Также около 3000 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Также около 3000 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию.

© Sputnik / Mihai Caraus

В МВД заявили, что в целом все пункты размещения беженцев по стране могут вместить порядка 1100 человек.

В МВД заявили, что в целом все пункты размещения беженцев по стране могут вместить порядка 1100 человек. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Mihai Caraus

В МВД заявили, что в целом все пункты размещения беженцев по стране могут вместить порядка 1100 человек.

© Sputnik / Mihai Caraus

На КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до восьми.

На КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до восьми. - Sputnik Молдова
16/16
© Sputnik / Mihai Caraus

На КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до восьми.

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