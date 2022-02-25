https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-vvedut-zapret-eksport-pshenitsa-sakhar-49334608.html
В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара
В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара
В Молдове существует риск нехватки пшеницы и сахара для обеспечения продовольствия.
2022-02-25T15:15+0200
2022-02-25T15:15+0200
2022-02-25T16:08+0200
в молдове
общество
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наталья гаврилица
запрет
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара на время действия ЧП в стране, заявила на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Часть беженцев уже поселили в Кишиневе в пунктах временного размещения. Гражданам Украины оказывают необходимую помощь социальные работники, сотрудники Бюро по миграции и убежищу, а также предоставляют продуктовые пакеты. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html
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в молдове, молдова, наталья гаврилица, запрет
В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара
15:15 25.02.2022 (обновлено: 16:08 25.02.2022) Подписаться на
Власти Молдовы признают, что существует риск нехватки пшеницы и сахара для обеспечения населения.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара на время действия ЧП в стране, заявила на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
"На период ЧП вводится запрет на экспорт пшеницы и сахара начиная с 1 марта. Министерство экономики вместе с Минсельхозом усилят действия по мониторингу изменения цен и остатков на складах. Анализ показывает, что мы близки к достижению предела, необходимого для обеспечения продовольственной безопасности", – заявила Гаврилица.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Часть беженцев уже поселили в Кишиневе в пунктах временного размещения. Гражданам Украины оказывают необходимую помощь социальные работники, сотрудники Бюро по миграции и убежищу, а также предоставляют продуктовые пакеты.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.