https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-vvedut-zapret-eksport-pshenitsa-sakhar-49334608.html

В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара

В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара

В Молдове существует риск нехватки пшеницы и сахара для обеспечения продовольствия.

2022-02-25T15:15+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Молдове введут запрет на экспорт пшеницы и сахара на время действия ЧП в стране, заявила на брифинге в пятницу премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Часть беженцев уже поселили в Кишиневе в пунктах временного размещения. Гражданам Украины оказывают необходимую помощь социальные работники, сотрудники Бюро по миграции и убежищу, а также предоставляют продуктовые пакеты. Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html

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