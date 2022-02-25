https://ru.sputnik.md/20220225/moldovagaz-operezheniem-perechislilo-nds-gos-byudzhet-49324169.html
АО "Молдовагаз" с опережением перечислило НДС в госбюджет
АО "Молдовагаз" с опережением перечислило НДС в госбюджет
Компания соблюдает свои обязательства перед государством: выплата произведена с опережением.
2022-02-25T12:44+0200
2022-02-25T12:44+0200
2022-02-25T12:44+0200
в молдове
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"молдовагаз"
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вадим чебан
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" с опережением в месяц перечислило в бюджет государства в качестве НДС за декабрь, более 125 миллионов леев. Об этом сообщил в пятницу глава компании-поставщика Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Ранее "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов за поставки голубого топлива. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.
https://ru.sputnik.md/20220223/glava-moldovagaz-opublikoval-kontrakt-tiraspoltransgaz-49235193.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, "молдовагаз", ндс, вадим чебан
АО "Молдовагаз" с опережением перечислило НДС в госбюджет
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Компания соблюдает свои обязательства перед государством: выплата произведена с опережением.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" с опережением в месяц перечислило в бюджет государства в качестве НДС за декабрь, более 125 миллионов леев. Об этом сообщил в пятницу глава компании-поставщика Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям компания могла сделать это до конца марта. Поддержка и солидарность крупного бизнеса – то, что нужно сейчас стране.
Вадим Чебан
Глава "Молдовагаза"
Ранее "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов за поставки голубого топлива.
Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.