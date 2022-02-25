https://ru.sputnik.md/20220225/moldovagaz-operezheniem-perechislilo-nds-gos-byudzhet-49324169.html

АО "Молдовагаз" с опережением перечислило НДС в госбюджет

АО "Молдовагаз" с опережением перечислило НДС в госбюджет

Компания соблюдает свои обязательства перед государством: выплата произведена с опережением.

2022-02-25T12:44+0200

2022-02-25T12:44+0200

2022-02-25T12:44+0200

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вадим чебан

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. АО "Молдовагаз" с опережением в месяц перечислило в бюджет государства в качестве НДС за декабрь, более 125 миллионов леев. Об этом сообщил в пятницу глава компании-поставщика Вадим Чебан в своем Telegram-канале. Ранее "Молдовагаз" перечислил ПАО "Газпром" 9,25 миллиона долларов за поставки голубого топлива. Таким образом, за неделю компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму 51,1 миллиона долларов, сообщил в соцсети глава компании Вадим Чебан.

https://ru.sputnik.md/20220223/glava-moldovagaz-opublikoval-kontrakt-tiraspoltransgaz-49235193.html

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