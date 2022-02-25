https://ru.sputnik.md/20220225/nare-defitsit-toplivo-moldova-49320924.html

В НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове

В НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове

Национальное агентство по регулированию энергетики уточнило информацию о состоянии топливного рынка в республики и по ситуации на заправках.

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдовы опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что на некоторых АЗС выстраиваются очереди из машин для заправки автомобилей. В НАРЭ подчеркнули, что "постоянно поддерживается надежность снабжения Молдовы нефтепродуктами". В ведомстве обратили внимание, что с учетом ситуации на Украине агентство обратилось к компаниям с просьбой провести в первоочередном порядке весь комплекс мер для обеспечения запасов топлива на более длительный срок, чем в настоящее время, и определить альтернативные источники поставок топлива, которые могут быть задействованы в случае необходимости. "НАРЭ установило механизм ежедневной отчетности имеющихся запасов, на базе которой отслеживается их изменение", – отметили в агентстве, обратив внимание на сотрудничество с правительственными структурами по данному вопросу.В ведомстве напомнили, что большая часть нефтепродуктов завозится в Молдову из Румынии.

https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html

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молдова, нарэ, топливо