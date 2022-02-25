https://ru.sputnik.md/20220225/nare-defitsit-toplivo-moldova-49320924.html
В НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове
В НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове
Национальное агентство по регулированию энергетики уточнило информацию о состоянии топливного рынка в республики и по ситуации на заправках.
2022-02-25T11:46+0200
2022-02-25T11:46+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдовы опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что на некоторых АЗС выстраиваются очереди из машин для заправки автомобилей. В НАРЭ подчеркнули, что "постоянно поддерживается надежность снабжения Молдовы нефтепродуктами". В ведомстве обратили внимание, что с учетом ситуации на Украине агентство обратилось к компаниям с просьбой провести в первоочередном порядке весь комплекс мер для обеспечения запасов топлива на более длительный срок, чем в настоящее время, и определить альтернативные источники поставок топлива, которые могут быть задействованы в случае необходимости. "НАРЭ установило механизм ежедневной отчетности имеющихся запасов, на базе которой отслеживается их изменение", – отметили в агентстве, обратив внимание на сотрудничество с правительственными структурами по данному вопросу.В ведомстве напомнили, что большая часть нефтепродуктов завозится в Молдову из Румынии.
https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html
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В НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове
11:46 25.02.2022 (обновлено: 11:49 25.02.2022) Подписаться на
Национальное агентство по регулированию энергетики уточнило информацию о состоянии топливного рынка в республике и по ситуации на заправках.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдовы опровергли информацию, опубликованную в ряде СМИ, о том, что на некоторых АЗС выстраиваются очереди из машин для заправки автомобилей.
"НАРЭ проверило информацию, которая распространялась в некоторых СМИ, о том, что на некоторых АЗС формируются очереди для заправки автомобилей, и заявляет, что эти данные не соответствует действительности", – отметили в агентстве.
В НАРЭ подчеркнули, что "постоянно поддерживается надежность снабжения Молдовы нефтепродуктами".
"Фактические запасы топлива в настоящее время находятся на уровне, сопоставимом с предыдущими периодами", – уточнили в структуре.
В ведомстве обратили внимание, что с учетом ситуации на Украине агентство обратилось к компаниям с просьбой провести в первоочередном порядке весь комплекс мер для обеспечения запасов топлива на более длительный срок, чем в настоящее время, и определить альтернативные источники поставок топлива, которые могут быть задействованы в случае необходимости.
"НАРЭ установило механизм ежедневной отчетности имеющихся запасов, на базе которой отслеживается их изменение", – отметили в агентстве, обратив внимание на сотрудничество с правительственными структурами по данному вопросу.
В ведомстве напомнили, что большая часть нефтепродуктов завозится в Молдову из Румынии.