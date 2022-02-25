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Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике
Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике
Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике
2022-02-25T17:22+0200
2022-02-25T17:22+0200
2022-02-25T17:59+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы инициирует консультации с украинскими структурами, чтобы найти решение для беженцев из Украины – держателей гривны.В заявлении структуры говорится, что НБМ принимает "усиленные меры по надзору за деятельностью пунктов обмена иностранной валюты, которые в соответствии с законом самостоятельно устанавливают курс покупки и продажи валюты".В пятницу некоторые коммерческие банки Молдовы установили курс украинской гривны к молдавскому лею на уровне от от одного до 10 банов.
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молдова, гривна, нацбанк, украина, в молдове
Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике
17:22 25.02.2022 (обновлено: 17:59 25.02.2022) Подписаться на
Нацбанк Молдовы принимает усиленные меры по надзору за деятельностью пунктов обмена иностранной валюты в республике.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы инициирует консультации с украинскими структурами, чтобы найти решение для беженцев из Украины – держателей гривны.
"В этом процессе будут задействованы и лицензированные в Молдове банки для поиска как можно скорее решения, чтобы запасы гривны можно было транспортировать в Украину для конвертации в свободно конвертируемую валюту", – сказано в пресс-релизе Нацбанка, опубликованном в пятницу.
В заявлении структуры говорится, что НБМ принимает "усиленные меры по надзору за деятельностью пунктов обмена иностранной валюты, которые в соответствии с законом самостоятельно устанавливают курс покупки и продажи валюты".
"Национальный банк призывает участников рынка проявить понимание и сочувствие к украинским беженцам на территории Молдовы и предоставить им поддержку в эти трудные времена", – отмечено в сообщении НБМ.
В пятницу некоторые коммерческие банки Молдовы установили курс украинской гривны к молдавскому лею на уровне от от одного до 10 банов.