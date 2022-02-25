https://ru.sputnik.md/20220225/natsbank-moldovy-ukrainskaya-grivna-49342703.html

Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике

Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике

Нацбанк Молдовы прокомментировал ситуацию с украинской гривной в республике

2022-02-25T17:22+0200

2022-02-25T17:22+0200

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молдова

гривна

нацбанк

украина

в молдове

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы инициирует консультации с украинскими структурами, чтобы найти решение для беженцев из Украины – держателей гривны.В заявлении структуры говорится, что НБМ принимает "усиленные меры по надзору за деятельностью пунктов обмена иностранной валюты, которые в соответствии с законом самостоятельно устанавливают курс покупки и продажи валюты".В пятницу некоторые коммерческие банки Молдовы установили курс украинской гривны к молдавскому лею на уровне от от одного до 10 банов.

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молдова, гривна, нацбанк, украина, в молдове