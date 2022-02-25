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https://ru.sputnik.md/20220225/peskov-zelenskii-neytralnyy-status-dvizhemsya-storona-pozitiv-49325002.html
Песков – о планах Зеленского обсуждать нейтральный статус: движемся в сторону позитива
Песков – о планах Зеленского обсуждать нейтральный статус: движемся в сторону позитива
В Москве считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива"
2022-02-25T12:29+0200
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дмитрий песков
владимир зеленский
статус
политика
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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В Москве считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Зеленского Михаила Подоляка сообщали о том, что Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности.Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-ukraina-ostalas-odna-49315296.html
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дмитрий песков, владимир зеленский, статус

Песков – о планах Зеленского обсуждать нейтральный статус: движемся в сторону позитива

12:29 25.02.2022 (обновлено: 12:41 25.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Предложение о нейтралитете будет проанализировано российской стороной.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В Москве считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина - Sputnik Молдова
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Зеленского Михаила Подоляка сообщали о том, что Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности.
Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
Политика
Зеленский: Украина осталась одна
09:27
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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