https://ru.sputnik.md/20220225/poka-vse-spali-otvetnye-sanktsii-otmena-poezda-odessa-kishinev-covid-v-mire-49311430.html

Пока все спали: ответные санкции, отмена поезда Одесса-Кишинев, COVID в мире

Пока все спали: ответные санкции, отмена поезда Одесса-Кишинев, COVID в мире

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-02-25T08:08+0200

2022-02-25T08:08+0200

2022-02-25T08:25+0200

"аэрофлот"

санкции

поезд

кишинев

одесса

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия после британских санкций против "Аэрофлота" сохраняет право применения зеркальных мер, передает РИА Новости. Росавиация направила авиавластям Британии уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении."В Авиационные власти Великобритании направлено уведомление о необходимости соблюдения положений соглашения о воздушном сообщении. Российская сторона сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа паритета и предоставления равных прав для назначенных авиакомпаний", – говорится в сообщении.В четверг британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины, заявил, что Лондон запрещает деятельность "Аэрофлота" в Великобритании.Приостановка движения поездов Одесса-КишиневПравительство Молдовы после заседания комиссии по ЧС сообщило о приостановлении движения поездов по маршруту Одесса-Кишинев. Комиссия также постановила, что автомобили могут въезжать на территорию Молдовы без зеленой карты, с условием ее приобретения в течение 24 часов. Украинские граждане могут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту и без COVID-сертификата. Детям для въезда в Молдову нужен любой документ, в том числе свидетельство о рождении, удостоверение личности или паспорт.Парламент Молдовы объявил в четверг вечером о введении в республике режима чрезвычайного положения. Предложение единогласно поддержали 88 присутствовавших в зале депутатов.Мера вводится по запросу правительства и устанавливается на срок 60 дней начиная с 24 февраля.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 431 миллион.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 431 миллион 415 тысяч 270. Из них 5 928 106 скончались. Применены свыше 10 444 666 848 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (78 798 989). Следом идут Индия (42 894 345) и Бразилия (28 589 235).Во Франции, согласно предоставленным данным, всего выявили 22 707 110 случаев заражения, в Великобритании – 18 906 546, в России – 15 697 674, в Турции – 13 841 889, на Украине – 5 040 518, в Румынии – 2 708 315, в Молдове – 499 015.

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https://ru.sputnik.md/20220225/komissiya-po-chs-provela-zasedanie-kakie-resheniya-prinyaty-49309253.html

https://ru.sputnik.md/20220223/more-posle-covid-vrach-rasskazal-kogda-planirovat-otpusk-49237986.html

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"аэрофлот", санкции, поезд, кишинев, одесса