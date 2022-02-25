https://ru.sputnik.md/20220225/politiku-dolzhna-provodit-moldova-sobytia-v-ukraine-49240923.html

Мунтян: какую политику должна проводить Молдова на фоне событий в Украине

Мунтян: какую политику должна проводить Молдова на фоне событий в Украине

Молдова и события в Украине

2022-02-25T09:00+0200

2022-02-25T09:00+0200

2022-02-25T09:00+0200

радио

молдова

украина

геополитика

двусторонние отношения

рекомендации

политолог

донбасс

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Мунтян: какую политику должна проводить Молдова на фоне событий в Украине Мунтян: какую политику должна проводить Молдова на фоне событий в Украине

После признания Россией независимости самопровозглашенных республик Донбасса молдавское руководство оказалось в сложной ситуации. С одной стороны, оно осудило решение России, но с другой стороны, придется договариваться дальше с Москвой по многим вопросам, которые являются очень важными для Кишинева.Как молдавским политикам лавировать в этой сложной ситуации? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Австрии Андрей Мунтян.По мнению политолога, ситуация стала ясной еще тогда, когда из городов и сел Донбасса началась эвакуация беженцев, которые предпочли покинуть обжитые места, отправляясь не в центр Украины, а в Российскую Федерацию."Сложность ситуации в том, что при нынешней кишиневской власти между Молдовой и Россией отсутствуют отработанные каналы официальной связи. Я думаю, что обсуждать что-либо, связанное с позицией Молдовы в регионе, в ближайшие 5-6 месяцев будет сложно", – спрогнозировал Мунтян.По мнению международного аналитика, нынешняя молдавская власть своими заявлениями фактически загнала себя в тупик, поскольку обсуждение вопросов тарифов на природный газ, поставляемый из России, пересмотр условий контракта никуда не исчезли и по-прежнему актуальны. А с тарифами на газ связано и ценообразование в Молдове по большинству продуктов питания и товаров первой необходимости."Кишиневу не надо рассматривать в качестве противника поставщика природного газа в Молдову, поскольку в таких условиях договариваться будет еще сложнее. Молдова должна выстраивать матрицу взаимоотношений по тарифам и продлению контракта на поставки газа. Пока такого понимания у правительства нет", – подчеркнул Мунтян.Политолог-международник порекомендовал властям Молдовы не дружить против кого-то в угоду чьим-либо, в данном случае – западным интересам.Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагазе" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, украина, геополитика, двусторонние отношения, рекомендации, политолог, донбасс, аудио