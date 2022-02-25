https://ru.sputnik.md/20220225/pridnestrovye-tsentr-dlya-bezhentsev-ukraina-49325472.html
Лидер Приднестровья посетил один из центров для беженцев с Украины
Лидер Приднестровья посетил один из центров для беженцев с Украины
Сообщается о большом количестве телефонных звонков от украинцев, рассчитывающих получить приют в Приднестровье.
2022-02-25T15:00+0200
2022-02-25T15:00+0200
2022-02-25T15:00+0200
общество
в молдове
приденстровье
вадим красносельский
беженцы
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский посетил с инспекций центр по приему беженцев, оборудованный на базе днестровского профилактория "Солнечный". Как сообщает официальный интернет-ресурс главы региона, на левом берегу Днестра подобных центров уже несколько.Сообщается, что Красносельский осмотрел комнаты для проживания, пищеблок, обновленное медицинское оборудование, изначально закупленное для проведения посткоронавирусной реабилитации. Персонал профилактория прошел специальную подготовку.Однако к сегодняшнему дню, как утверждается, поступило уже немало звонков от потенциальных постояльцев центра для беженцев. "Жители Украины в телефонном режиме консультируются, уточняя, найдут ли они, в случае острой необходимости покинуть страну, поддержку и временный приют на территории Приднестровья. Отказов нет. Работает горячая линия", – сообщает приднестровский ресурс.Кроме того, в пятницу Вадим Красносельский побывал на контрольно-пропускном пункте "Первомайск–Кучурган", где выслушал доклад начальника КПП. Согласно этому докладу, "ситуация контролируется, нештатных проявлений не зафиксировано".Отмечено, что ранее на этом участке со стороны Украины было временно ограничено передвижение граждан, за исключением женщин и детей. Застопорилось на некоторое время и перемещение грузов хозяйствующими субъектами. На данный момент движение возобновлено в полном объеме.
https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html
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в молдове, приденстровье, вадим красносельский, беженцы
Лидер Приднестровья посетил один из центров для беженцев с Украины
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Сообщается о большом количестве телефонных звонков от украинцев, рассчитывающих получить приют в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский посетил с инспекций центр по приему беженцев, оборудованный на базе днестровского профилактория "Солнечный". Как сообщает официальный интернет-ресурс главы региона, на левом берегу Днестра подобных центров уже несколько.
Сообщается, что Красносельский осмотрел комнаты для проживания, пищеблок, обновленное медицинское оборудование, изначально закупленное для проведения посткоронавирусной реабилитации. Персонал профилактория прошел специальную подготовку.
"Пока прием пациентов не прекращают. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся обстановки. Комнаты, подготовленные для зарубежных граждан, нуждающихся во временном расселении, готовы. Сейчас они пустуют", – говорится на сайте главы Приднестровья.
Однако к сегодняшнему дню, как утверждается, поступило уже немало звонков от потенциальных постояльцев центра для беженцев.
"Жители Украины в телефонном режиме консультируются, уточняя, найдут ли они, в случае острой необходимости покинуть страну, поддержку и временный приют на территории Приднестровья. Отказов нет. Работает горячая линия", – сообщает приднестровский ресурс.
Кроме того, в пятницу Вадим Красносельский побывал на контрольно-пропускном пункте "Первомайск–Кучурган", где выслушал доклад начальника КПП. Согласно этому докладу, "ситуация контролируется, нештатных проявлений не зафиксировано".
Отмечено, что ранее на этом участке со стороны Украины было временно ограничено передвижение граждан, за исключением женщин и детей. Застопорилось на некоторое время и перемещение грузов хозяйствующими субъектами. На данный момент движение возобновлено в полном объеме.