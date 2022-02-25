https://ru.sputnik.md/20220225/punkty-propuska-ukraina-pridnestrovye-49337129.html
Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб Приднестровья
Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб Приднестровья
Оперштаб Приднестровья представил информацию о следующих из Украины на территорию региона иностранных гражданах.
2022-02-25T16:56+0200
2022-02-25T16:56+0200
2022-02-25T16:56+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Все пункты пропуска на границе Украины с Приднестровским регионом работают в штатном режиме, передает Оперштаб Приднестровья.Сообщается также, что на въезд в регион "пропускают всех желающих". С 7 утра и до 15.00 25 февраля на круглосуточный номер горячей линии поступило 63 звонка: 35 – по вопросам въезда на территорию Приднестровья, 28 – по вопросам размещения. Отмечается, что у граждан иностранных государств, въезжающих в Приднестровье либо следующих транзитом, не требуют загранпаспорта. По имеющейся на этот момент информации Оперштаба, на территорию Украины пропускают только тех, у кого есть внутренний украинский паспорт с пропиской.Власти региона продолжают информировать прибывающих иностранных граждан о местах размещения на территории Приднестровья, предлагают необходимую помощь.
https://ru.sputnik.md/20220225/pridnestrovye-tsentr-dlya-bezhentsev-ukraina-49325472.html
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Ирина Каруш
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
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в молдове, приднестровье, кпп
Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб Приднестровья
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Оперштаб Приднестровья представил информацию о прибывающих из Украины на территорию региона иностранных гражданах.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Все пункты пропуска на границе Украины с Приднестровским регионом работают в штатном режиме, передает Оперштаб Приднестровья.
Сообщается также, что на въезд в регион "пропускают всех желающих". С 7 утра и до 15.00 25 февраля на круглосуточный номер горячей линии поступило 63 звонка: 35 – по вопросам въезда на территорию Приднестровья, 28 – по вопросам размещения.
"В пунктах временного размещения находятся 19 человек: в санатории "Солнечный" в Днестровске – 10 взрослых, 4 ребенка. В гостинице "Днестровский сад" в Дубоссарах – 4 взрослых. В санатории-профилактории "Металлург" города Рыбницы – один взрослый", – сообщает Оперштаб.
Отмечается, что у граждан иностранных государств, въезжающих в Приднестровье либо следующих транзитом, не требуют загранпаспорта. По имеющейся на этот момент информации Оперштаба, на территорию Украины пропускают только тех, у кого есть внутренний украинский паспорт с пропиской.
"Детей и несовершеннолетних пропускают по свидетельству о рождении.Те, кто следует с домашними животными, не обязаны предъявлять ветеринарные документы на питомцев", – информирует Оперштаб.
Власти региона продолжают информировать прибывающих иностранных граждан о местах размещения на территории Приднестровья, предлагают необходимую помощь.