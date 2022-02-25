https://ru.sputnik.md/20220225/punkty-propuska-ukraina-pridnestrovye-49337129.html

Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб Приднестровья

Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб Приднестровья

Оперштаб Приднестровья представил информацию о следующих из Украины на территорию региона иностранных гражданах.

2022-02-25T16:56+0200

2022-02-25T16:56+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Все пункты пропуска на границе Украины с Приднестровским регионом работают в штатном режиме, передает Оперштаб Приднестровья.Сообщается также, что на въезд в регион "пропускают всех желающих". С 7 утра и до 15.00 25 февраля на круглосуточный номер горячей линии поступило 63 звонка: 35 – по вопросам въезда на территорию Приднестровья, 28 – по вопросам размещения. Отмечается, что у граждан иностранных государств, въезжающих в Приднестровье либо следующих транзитом, не требуют загранпаспорта. По имеющейся на этот момент информации Оперштаба, на территорию Украины пропускают только тех, у кого есть внутренний украинский паспорт с пропиской.Власти региона продолжают информировать прибывающих иностранных граждан о местах размещения на территории Приднестровья, предлагают необходимую помощь.

https://ru.sputnik.md/20220225/pridnestrovye-tsentr-dlya-bezhentsev-ukraina-49325472.html

приднестровье

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове, приднестровье, кпп