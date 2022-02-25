Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков
15:10 25.02.2022 (обновлено: 16:12 25.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков.
"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сообщил он.
"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков.
"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сообщил он.
Ранее Песков подтвердил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.