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https://ru.sputnik.md/20220225/putin-minsk-rossiyskaya-delegatsiya-peregovory-kiev-49333004.html
Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков
Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков
Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию - Песков
2022-02-25T15:10+0200
2022-02-25T16:12+0200
политика
владимир путин
минск
украина
киев
переговоры
дмитрий песков
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков."В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сообщил он.Ранее Песков подтвердил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/putin-rossiya-peregovory-ukraina-49330199.html
https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-peregovory-49328905.html
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владимир путин, минск, украина, киев, переговоры, дмитрий песков

Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков

15:10 25.02.2022 (обновлено: 16:12 25.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Путин готов направить в Минск делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков.

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сообщил он.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
14:12
Ранее Песков подтвердил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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