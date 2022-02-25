https://ru.sputnik.md/20220225/putin-minsk-rossiyskaya-delegatsiya-peregovory-kiev-49333004.html

Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков

Путин готов направить в Минск делегацию на переговоры с Украиной – Песков

Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию - Песков

2022-02-25T15:10+0200

2022-02-25T15:10+0200

2022-02-25T16:12+0200

политика

владимир путин

минск

украина

киев

переговоры

дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова отправить в Минск на переговоры с украинской стороной свою делегацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости."Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент РФ Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса", – сказал Песков."В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", – сообщил он.Ранее Песков подтвердил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/putin-rossiya-peregovory-ukraina-49330199.html

https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-peregovory-49328905.html

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владимир путин, минск, украина, киев, переговоры, дмитрий песков