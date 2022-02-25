https://ru.sputnik.md/20220225/putin-rossiya-peregovory-ukraina-49330199.html
Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин
2022-02-25T14:12+0200
2022-02-25T14:12+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
14:12 25.02.2022 (обновлено: 16:13 25.02.2022) Подписаться на
Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik.
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости
.
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", – заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил
президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.