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Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин
2022-02-25T14:12+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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россия, владимир путин, украина

Путин: Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне

14:12 25.02.2022 (обновлено: 16:13 25.02.2022)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Алексей Никольский
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Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", – заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
Зеленский предложил переговоры Путину
13:35
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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