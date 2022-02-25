https://ru.sputnik.md/20220225/roskomnadzor-dostup-facebook-49351619.html

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook

Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook

Генпрокуратура России совместно с МИД приняли решение о признании Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека

2022-02-25T23:00+0200

2022-02-25T23:00+0200

2022-02-25T23:00+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура России совместно с МИД приняли решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.В Роскомнадзоре сообщили, что 24 февраля Facebook необоснованно наложил ограничения на аккаунты четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор в свою очередь направил требования администрации Meta Platforms объяснить причину введения ограничений и снять их. Однако ответа от компании не последовало, добавили в Роскомнадзоре.По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.

https://ru.sputnik.md/20220225/chego-rossii-zhdat-teper-ot-zapada-49318567.html

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