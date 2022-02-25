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https://ru.sputnik.md/20220225/roskomnadzor-dostup-facebook-49351619.html
Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook
Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook
Генпрокуратура России совместно с МИД приняли решение о признании Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека
2022-02-25T23:00+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура России совместно с МИД приняли решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.В Роскомнадзоре сообщили, что 24 февраля Facebook необоснованно наложил ограничения на аккаунты четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор в свою очередь направил требования администрации Meta Platforms объяснить причину введения ограничений и снять их. Однако ответа от компании не последовало, добавили в Роскомнадзоре.По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.
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Роскомнадзор частично ограничил доступ к Facebook

23:00 25.02.2022
© REUTERS / Dado RuvicFacebook
Facebook - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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В России доступ к Facebook будет частично ограничен.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Генеральная прокуратура России совместно с МИД приняли решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

"В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа" – говорится в пресс-релизе ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что 24 февраля Facebook необоснованно наложил ограничения на аккаунты четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру". Роскомнадзор в свою очередь направил требования администрации Meta Platforms объяснить причину введения ограничений и снять их. Однако ответа от компании не последовало, добавили в Роскомнадзоре.
По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ.

"Начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая подобной цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook" – заявили в Роскомнеадзоре.

Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.
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