https://ru.sputnik.md/20220225/rossiya-sovet-evropy-49345570.html

Членство России в Совете Европы приостановлено

Членство России в Совете Европы приостановлено

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.

2022-02-25T17:51+0200

2022-02-25T17:51+0200

2022-02-25T18:45+0200

россия

совет европы

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. "Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", – написал Моравецкий в Twitter.Согласно решению Совета Европы, права России в организации приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации, сообщает РИА Новости."В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее... Приостановление (прав) – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", – сообщили в организации.Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине."Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", – говорится в заявлении.Ранее комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ru.sputnik.md/20220225/chego-rossii-zhdat-teper-ot-zapada-49318567.html

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