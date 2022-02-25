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Членство России в Совете Европы приостановлено
Членство России в Совете Европы приостановлено
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.
2022-02-25T17:51+0200
2022-02-25T18:45+0200
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совет европы
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. "Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", – написал Моравецкий в Twitter.Согласно решению Совета Европы, права России в организации приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации, сообщает РИА Новости."В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее... Приостановление (прав) – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", – сообщили в организации.Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине."Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", – говорится в заявлении.Ранее комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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совет европы

Членство России в Совете Европы приостановлено

17:51 25.02.2022 (обновлено: 18:45 25.02.2022)
© Sputnik / Dominique Boutin / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Главное здание Совета Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Dominique Boutin
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Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации.
"Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", – написал Моравецкий в Twitter.
Согласно решению Совета Европы, права России в организации приостановлены, но это временная мера, РФ остается членом организации, сообщает РИА Новости.

"В соответствии с Уставом Совета Европы Комитет министров сегодня принял решение лишить РФ права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее... Приостановление (прав) – это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи", – сообщили в организации.

Там отметили, что данное решение связано с военной операцией России на Украине.

"Принятое сегодня решение означает, что РФ остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека", – говорится в заявлении.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
Чего России ждать теперь от Запада
14:00
Ранее комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации, об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
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