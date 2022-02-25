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https://ru.sputnik.md/20220225/rossiyu-otstranili-ot-uchastiya-v-evrovidenii-49349572.html
Россию отстранили от участия в "Евровидении"
Россию отстранили от участия в "Евровидении"
Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в конкурсе Евровидение- 2022.
2022-02-25T20:32+0200
2022-02-25T21:08+0200
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евровидение
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году – такое заявление сделал Европейский вещательный союз (EBU), передает РИА Новости."Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году. Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", – говорится в заявлении, размещенном на сайте и в соцсетях конкурса.Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от "Евровидения" из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Членство России в Совете Европы приостановленоНАРЭ: ситуация на Украине повлияла на цены на топливоВ Германии допустили полную остановку "Северного потока-2"
https://ru.sputnik.md/20220213/zdob-si-zdub-i-bratya-advakhovy-sredi-favoritov-evrovideniya-2022-48873893.html
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в мире, россия, евровидение

Россию отстранили от участия в "Евровидении"

20:32 25.02.2022 (обновлено: 21:08 25.02.2022)
© AFP 2022 / SEM VAN DER WALЧетырехметровый трофей Евровидения, напечатанный на 3D-принтере из переработанного ПЭТ-материала из вод Роттердама, конкурс песни Евровидение 2021
Четырехметровый трофей Евровидения, напечатанный на 3D-принтере из переработанного ПЭТ-материала из вод Роттердама, конкурс песни Евровидение 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / SEM VAN DER WAL
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Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в конкурсе "Евровидение-2022".
КИШИНЕВ, 25 фев Sputnik. Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году – такое заявление сделал Европейский вещательный союз (EBU), передает РИА Новости.
"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году. Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", – говорится в заявлении, размещенном на сайте и в соцсетях конкурса.
Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".
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13 февраля, 12:50
Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от "Евровидения" из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.

Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Членство России в Совете Европы приостановлено
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