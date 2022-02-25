https://ru.sputnik.md/20220225/rossiyu-otstranili-ot-uchastiya-v-evrovidenii-49349572.html

Россию отстранили от участия в "Евровидении"

Россию отстранили от участия в "Евровидении"

Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в конкурсе Евровидение- 2022.

2022-02-25T20:32+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году – такое заявление сделал Европейский вещательный союз (EBU), передает РИА Новости."Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году. Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", – говорится в заявлении, размещенном на сайте и в соцсетях конкурса.Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от "Евровидения" из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Членство России в Совете Европы приостановленоНАРЭ: ситуация на Украине повлияла на цены на топливоВ Германии допустили полную остановку "Северного потока-2"

https://ru.sputnik.md/20220213/zdob-si-zdub-i-bratya-advakhovy-sredi-favoritov-evrovideniya-2022-48873893.html

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