Россию отстранили от участия в "Евровидении"
20:32 25.02.2022 (обновлено: 21:08 25.02.2022)
© AFP 2022 / SEM VAN DER WALЧетырехметровый трофей Евровидения, напечатанный на 3D-принтере из переработанного ПЭТ-материала из вод Роттердама, конкурс песни Евровидение 2021
© AFP 2022 / SEM VAN DER WAL
Европейский вещательный союз заявил о невозможности участия России в конкурсе "Евровидение-2022".
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году – такое заявление сделал Европейский вещательный союз (EBU), передает РИА Новости.
"Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что Россия не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" ни с одним номером в этом году. Исполнительный совет EBU принял решение ранее сегодня по рекомендации руководящего органа конкурса "Евровидения", на основе правил мероприятия и ценностей EBU", – говорится в заявлении, размещенном на сайте и в соцсетях конкурса.
Решение принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". Участие России в нем нанесет "ущерб репутации конкурса".
Ранее финский вещатель YLE потребовал отстранить РФ от "Евровидения" из-за ситуации вокруг Украины. Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.