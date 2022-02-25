https://ru.sputnik.md/20220225/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-teplo-postepenno-ukhodit-49302833.html

Самый точный прогноз погоды: тепло постепенно уходит

Самый точный прогноз погоды: тепло постепенно уходит

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 25, 26, 27 февраля Gismeteo

2022-02-25T07:00+0200

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2022-02-25T08:10+0200

общество

прогно погоды

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью – от -5 до 0.Точный прогноз погоды в Кишиневе 25 февраля: ночью – от –1 до +1, днем – от +9 до +11.В последующие дни в Молдове сохранится похожая теплая погода.Так, 25-27 февраля дневная температура воздуха останется неизменной, в пределах от +10 до +15 градусов, ночью ожидается около нуля. Осадков не будет.Холодать начнет 27 февраля, ожидается до +9. В последующие дни до 2 марта температура воздуха днем опустится до +7.Праздники и народные приметы 25 февраляПравославная церковь 25 февраля почитает Иверскую икону Божией Матери. Также в этот день вспоминают святого Мелетия, архиепископа Антиохийского и святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца.Согласно народным приметам, 25 февраля лучше всего лечить испуг при помощи заговоров. Туманы в этот день предвещают, что лето будет дождливым. Люди верили, что 25 февраля нельзя начинать новые дела или планировать поездки – все это по приметам приведет к неудачам. А еще полагали, что в ночь на 25 февраля снятся вещие сны.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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