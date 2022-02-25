https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html

Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится

Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится

Президент Майя Санду представила новые данные по количеству беженцев в Молдове и заверила в готовность еще принимать их.

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится. Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны. По ее словам, многие прибывают к друзьям и родственникам, а те, кому некуда идти, получают помощь от молдавского государства в виде организации мест для временного проживания, питания и всего необходимого людям. "Если в ближайшее время поток беженцев увеличится, мы также будем принимать их. Всех тех, кто нуждается в помощи", – подчеркнула Санду.Она выразила благодарность сотрудникам всех государственных структур, которые работают в этом направлении. Кроме того, президент Молдовы отметила готовность многих граждан страны оказать поддержку беженцам. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-ukrainskie-bezhentsy-situatsiya-granitsa-49319126.html

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в молдове, молдова, майя санду