https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html
Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится
Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится
Президент Майя Санду представила новые данные по количеству беженцев в Молдове и заверила в готовность еще принимать их.
2022-02-25T13:27+0200
2022-02-25T13:27+0200
2022-02-25T13:38+0200
общество
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится. Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны. По ее словам, многие прибывают к друзьям и родственникам, а те, кому некуда идти, получают помощь от молдавского государства в виде организации мест для временного проживания, питания и всего необходимого людям. "Если в ближайшее время поток беженцев увеличится, мы также будем принимать их. Всех тех, кто нуждается в помощи", – подчеркнула Санду.Она выразила благодарность сотрудникам всех государственных структур, которые работают в этом направлении. Кроме того, президент Молдовы отметила готовность многих граждан страны оказать поддержку беженцам. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-ukrainskie-bezhentsy-situatsiya-granitsa-49319126.html
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в молдове, молдова, майя санду
Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится
13:27 25.02.2022 (обновлено: 13:38 25.02.2022) Подписаться на
Президент Молдовы представила новые данные по количеству беженцев в стране.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду заверила, что республика продолжит принимать беженцев из Украины, даже если их поток увеличится.
Она отметила, что за время начала обострения ситуации на Украине в Молдову прибыло более 16 тысяч граждан соседней страны.
"За последние 24 часа в Молдову въехало более 16 тысяч граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну", – заявила Санду.
По ее словам, многие прибывают к друзьям и родственникам, а те, кому некуда идти, получают помощь от молдавского государства в виде организации мест для временного проживания, питания и всего необходимого людям.
"Если в ближайшее время поток беженцев увеличится, мы также будем принимать их. Всех тех, кто нуждается в помощи", – подчеркнула Санду.
Она выразила благодарность сотрудникам всех государственных структур, которые работают в этом направлении. Кроме того, президент Молдовы отметила готовность многих граждан страны оказать поддержку беженцам.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.