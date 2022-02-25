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Санду переговорила с президентом Румынии: что обсуждалось
Санду переговорила с президентом Румынии: что обсуждалось
Молдова и Румыния будут координировать действия по управлению потоком украинских беженцев.
2022-02-25T13:00+0200
2022-02-25T13:00+0200
общество
в молдове
молдова
украина
румыния
беженцы
майя санду
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Румынии Клаус Йоханнис договорились координировать усилия по управлению миграционными потоками из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства Молдовы. Это обсуждалось в разговоре лидеров двух стран в пятницу в связи со сложной ситуацией в регионе, вызванной военными действиями в Украине, и решениями, принятыми накануне Советом Европы. "Майя Санду поблагодарила президента Клауса Йоханниса за его поддержку и солидарность с Молдовой в контексте текущих событий, а также за его готовность продолжать помогать нашей стране", - говорится в сообщении администрации президента. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/v-mvd-predstavili-novye-dannye-po-bezhentsam-iz-ukrainy-49319818.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, украина, румыния, беженцы, майя санду, клаус йоханнис

Санду переговорила с президентом Румынии: что обсуждалось

13:00 25.02.2022
© Inquam Photos / George CalinKlaus Iohannis si omologul sau moldovean, Maia Sandu
Klaus Iohannis si omologul sau moldovean, Maia Sandu - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Inquam Photos / George Calin
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Молдова и Румыния будут координировать действия по управлению потоком украинских беженцев.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Румынии Клаус Йоханнис договорились координировать усилия по управлению миграционными потоками из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства Молдовы.
Это обсуждалось в разговоре лидеров двух стран в пятницу в связи со сложной ситуацией в регионе, вызванной военными действиями в Украине, и решениями, принятыми накануне Советом Европы.
"Майя Санду поблагодарила президента Клауса Йоханниса за его поддержку и солидарность с Молдовой в контексте текущих событий, а также за его готовность продолжать помогать нашей стране", - говорится в сообщении администрации президента.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
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Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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