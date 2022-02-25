https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-peregovorila-prezidentom-romania-chto-obsuzhdalos-49326179.html

Санду переговорила с президентом Румынии: что обсуждалось

Санду переговорила с президентом Румынии: что обсуждалось

Молдова и Румыния будут координировать действия по управлению потоком украинских беженцев.

2022-02-25T13:00+0200

2022-02-25T13:00+0200

2022-02-25T13:00+0200

общество

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клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и лидер Румынии Клаус Йоханнис договорились координировать усилия по управлению миграционными потоками из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства Молдовы. Это обсуждалось в разговоре лидеров двух стран в пятницу в связи со сложной ситуацией в регионе, вызванной военными действиями в Украине, и решениями, принятыми накануне Советом Европы. "Майя Санду поблагодарила президента Клауса Йоханниса за его поддержку и солидарность с Молдовой в контексте текущих событий, а также за его готовность продолжать помогать нашей стране", - говорится в сообщении администрации президента. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/v-mvd-predstavili-novye-dannye-po-bezhentsam-iz-ukrainy-49319818.html

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в молдове, молдова, украина, румыния, беженцы, майя санду, клаус йоханнис