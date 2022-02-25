https://ru.sputnik.md/20220225/sib-prizyvaet-ne-rasprostranyat-feykovye-novosti-49354888.html

СИБ призывает не распространять фейковые новости

СИБ призывает не распространять фейковые новости

Однако критериев "ложности" информации Служба информации и безопасности Молдовы не привела.

2022-02-25T21:54+0200

2022-02-25T21:54+0200

2022-02-25T21:54+0200

общество

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фейк

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КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Служба информации и безопасности Молдовы в свете введенного в стране чрезвычайного положения выступила с призывом "предотвратить распространение фейковых новостей". "В условиях напряженной ситуации в области региональной безопасности наблюдается экспоненциальный рост объема фейковых новостей, распространяемых согласованно на всех информационных площадках", - заявило ведомство госбезопасности Молдовы.СИБ призвал администраторов интернет-контента отказаться от "распространения недостоверной информации". А также немедленно удалять "ложные статьи на тему эскалации ситуации на Украине". При этом критериев "ложности" сведений молдавская Служба информации и безопасности не привела. В Минобороны объяснили появление военной техники на улицах КишиневаВ Молдову прибывают украинские беженцы: какова ситуация на границеВ НАРЭ уточнили, есть ли дефицит топлива в Молдове

https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html

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2022

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в молдове, сиб, фейк