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https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html
Ситуация на границе Молдовы: на некоторых КПП километровые очереди
Ситуация на границе Молдовы: на некоторых КПП километровые очереди
Начиная со вчерашнего дня на молдо-украинской границе наблюдается особенное оживление.
2022-02-25T08:48+0200
2022-02-25T08:48+0200
общество
в молдове
молдова
украина
граница
кпп
беженцы
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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. За последние 12 часов границу Молдовы пересекло 9 777 граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в Пограничной полиции.Всего за этот период молдавскую границу пересекло 19 645 человек, из них 12 694 по направлению въезда в страну. Из всех пересечений 14 567 - иностранцы.По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу. Наибольшее скопление людей наблюдается на следующих КПП: Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать другие пункты пересечения границы: Ларга-Келменцы, Бричан-Россошаны, Атаки-Могилев-Подольск, а также южные КПП. Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту. Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/komissiya-po-chs-provela-zasedanie-kakie-resheniya-prinyaty-49309253.html
https://ru.sputnik.md/20220224/na-kpp-leusheny-albitsa---zator-iz-zhelayuschikh-vekhat-na-territoriyu-rumynii-49305350.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, украина, граница, кпп, беженцы

Ситуация на границе Молдовы: на некоторых КПП километровые очереди

08:48 25.02.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de FrontierăСитуация на КПП Молдовы
Ситуация на КПП Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Начиная со вчерашнего дня на молдо-украинской границе наблюдается особенное оживление.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. За последние 12 часов границу Молдовы пересекло 9 777 граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в Пограничной полиции.
Всего за этот период молдавскую границу пересекло 19 645 человек, из них 12 694 по направлению въезда в страну. Из всех пересечений 14 567 - иностранцы.
По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу.
Наибольшее скопление людей наблюдается на следующих КПП:
Крива - Мамалига - более 100 единиц транспорта;
Джурджулешты - Рени - более 20 машин;
Паланка - Маяки-Удобное - очередь составляет более восьми километров;
Тудора - Староказачье - очередь более двух километров;
Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать другие пункты пересечения границы: Ларга-Келменцы, Бричан-Россошаны, Атаки-Могилев-Подольск, а также южные КПП.
Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.
Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Guvernul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
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Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты
01:21
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Indicator Huși Vama Albița Iași - Sputnik Молдова, 1920, 24.02.2022
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