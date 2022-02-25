https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html

Ситуация на границе Молдовы: на некоторых КПП километровые очереди

Ситуация на границе Молдовы: на некоторых КПП километровые очереди

Начиная со вчерашнего дня на молдо-украинской границе наблюдается особенное оживление.

2022-02-25T08:48+0200

2022-02-25T08:48+0200

2022-02-25T08:48+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. За последние 12 часов границу Молдовы пересекло 9 777 граждан Украины, об этом сообщили в пятницу в Пограничной полиции.Всего за этот период молдавскую границу пересекло 19 645 человек, из них 12 694 по направлению въезда в страну. Из всех пересечений 14 567 - иностранцы.По данным Погранполиции, все пункты КПП на границе с Украиной и Молдовой продолжают работу. Наибольшее скопление людей наблюдается на следующих КПП: Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать другие пункты пересечения границы: Ларга-Келменцы, Бричан-Россошаны, Атаки-Могилев-Подольск, а также южные КПП. Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту. Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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