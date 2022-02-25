https://ru.sputnik.md/20220225/skolko-grazhdan-ukrainy-vekhalo-moldova-poslednie-dannye-mvd-49338253.html

Сколько граждан Украины въехало в Молдову – последние данные МВД

Сколько граждан Украины въехало в Молдову – последние данные МВД

В Министерстве внутренних дел сообщили последние данные по прибывшим украинским беженцам в Молдову.

2022-02-25T16:36+0200

2022-02-25T16:36+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Более 20 тысяч граждан Украины пересекли границу Молдовы по состоянию на 14.00 25 февраля. Такие данные сообщила в пятницу на брифинге глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко. По ее словам, государственную границу нашей страны пересекли 20 743 беженца. Она уточнила, что на КПП было увеличено количество сотрудников, чтобы справиться с возросшим потоком людей, пересекающих границу в этот период.По данным Ревенко, большая часть украинцев, прибывающих на территорию нашей страны, заявляют, что их целью является транзит.Как добавила Ревенко, к 14.00 на "зеленую линию" обратились за помощью около 450 человек, из них 320 – граждане Украины. В то же время было зарегистрировано еще 90 заявлений о предоставлении убежища, всего их на данный момент – 386.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-vvedut-zapret-eksport-pshenitsa-sakhar-49334608.html

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Родика Герчиу https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/17/28571743_318:-1:2366:2048_100x100_80_0_0_bfb2d06d0350bae0649fd97c9c76db0f.jpg

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