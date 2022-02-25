https://ru.sputnik.md/20220225/sovet-po-teleradio-poluchit-rasshirennye-polnomochiya-na-period-chs-49356208.html

Совет по телерадио получит расширенные полномочия на период ЧС

Совет по телерадио получит расширенные полномочия на период ЧС

Президент Молдовы выступила с некоторыми разъяснениями относительно прерогатив Аудиовизуального совета во время чрезвычайного положения.

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Совет по телевидению и радио (СТР) получит от Комиссии по чрезвычайным ситуациям широкие полномочия по пресечению деятельности средств массовой информации, которые транслируют информацию по разжиганию ненависти, подстрекают к войне или распространяют ложь. Об этом сообщила Майя Санду во время передачи на национальном телеканале. Глава государства надеется, что у СТР будет достаточно инструментов, чтобы оперативно вмешаться.В то же время, за несколько часов до того, как были сделаны эти заявления, Совет по телевидению и радио собрался на заседание, на котором заявил, что не может "закрывать или прекращать" деятельность некоторых телеканалов, ретранслируемых на территории Республики Молдова, при условии что Комиссия по чрезвычайным ситуациям особых указаний на этот счет не давала. Об этом сообщил член Совета по аудиовизуальным средствам Евгений Рыбка.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>

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